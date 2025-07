Bitcoin treasury companies : est-ce le moment d’investir en Bourse ?

bitcoin-1 (Crédits: Pixabay - madartzgraphics)

En 2025, le contexte macro-économique mondial reste marqué par une forte inflation persistante dans plusieurs régions, des tensions géopolitiques et une incertitude accrue sur les marchés financiers traditionnels. Dans ce cadre, les investisseurs particuliers s'intéressent de plus en plus aux actifs alternatifs comme les crypto monnaies et les entreprises qui les intègrent à leur stratégie financière. Parmi ces acteurs, les bitcoin treasury companies — sociétés cotées qui accumulent massivement du Bitcoin dans leur trésorerie — attirent l'attention en raison de leur double rôle : à la fois entreprises opérationnelles et détenteurs institutionnels de crypto monnaies.

Le secteur des Bitcoin treasury companies combine les enjeux technologiques de la blockchain avec des stratégies financières innovantes, offrant un profil d'investissement à la fois très risqué et potentiellement très rémunérateur.

Nous vous présentons trois actions majeures du secteur des bitcoin treasury companies à suivre en 2025, sélectionnées pour leur positionnement stratégique et leurs perspectives de croissance dans l'univers crypto et blockchain. Découvrez l'analyse et avis Café de la Bourse sur l'action MicroStrategy (rebaptisée Strategy), l'action The Blockchain Group et l'action Crypto Blockchain Industries. Faut-il investir en Bourse dans les Bitcoin treasury companies en 2025 ?

Qu'est-ce qu'un bitcoin treasury companie ? Pourquoi investir ?

Les bitcoin treasury companies sont des entreprises cotées en bourse qui adoptent le Bitcoin comme principal actif de réserve dans leur trésorerie. Plutôt que de conserver des liquidités classiques, elles accumulent du Bitcoin, souvent en utilisant des levées de fonds, de la dette ou leurs flux de trésorerie opérationnels. Cette stratégie vise à profiter de la valorisation potentielle du Bitcoin sur le long terme, tout en offrant aux investisseurs une exposition indirecte à cette crypto monnaie via une action cotée.

Historiquement, MicroStrategy est la pionnière et la plus emblématique de ces sociétés, ayant commencé son accumulation de Bitcoin dès 2020 sous l'impulsion de son CEO Michael Saylor. Depuis, d'autres acteurs comme The Blockchain Group, basé en Europe, ont lancé des plans ambitieux pour acquérir des centaines de milliers de Bitcoins sur plusieurs années. Ces sociétés se distinguent par leur double activité : elles développent aussi des solutions technologiques liées à la blockchain ou gèrent des infrastructures crypto, ce qui diversifie leurs sources de revenus.

Investir dans ces entreprises permet donc d'accéder à un profil hybride mêlant croissance technologique et exposition stratégique au Bitcoin, tout en bénéficiant de la transparence et de la régulation des marchés boursiers. Cependant, cette classe d'actifs reste volatile et sensible aux fluctuations des crypto monnaies et aux évolutions réglementaires.

Action MicroStrategy : leader historique et plus grand détenteur de Bitcoin en Bourse

Quelle est l'activité de MicroStrategy ?

MicroStrategy, désormais connue sous le nom de Strategy (Nasdaq : MSTR), est la première et la plus grande bitcoin treasury company au monde. Fondée initialement comme un éditeur de logiciels d'analyse d'entreprise, la société Strategy a pivoté en 2020 pour faire du Bitcoin son principal actif de trésorerie. À ce jour, Strategy détient plus de 592 345 Bitcoins, soit une réserve valorisée à environ 54,3 milliards de dollars.

La société Strategy a considérablement accéléré sa stratégie d'accumulation en 2025. Strategy a levé près d'1 milliard de dollars auprès d'investisseurs en quête de rendement pour acheter du Bitcoin, et a reporté un Bitcoin Yield de 16,3 % depuis le début de l'année 2025, une métrique qui mesure la croissance des avoirs BTC de l'entreprise par rapport au capital investi.

Au-delà de sa stratégie Bitcoin, Strategy continue de développer ses solutions d'analyse d'entreprise intégrant l'intelligence artificielle et organise des événements de référence comme « Bitcoin for Corporations » qui s'est tenu en mai 2025 à Orlando, positionnant l'entreprise comme évangéliste corporate du Bitcoin.

Ratios financiers de MicroStrategy

Capitalisation boursière (27/06/25) : 107,2 milliards de dollars

Chiffre d'affaires 2024 : 463 millions USD

Résultat opérationnel 2024 : -1,86 milliard de dollars

Résultat net 2024 : -1,17 milliards de dollars

Free Cash Flow 2024 : -1,06 milliards de dollars

Croissance du chiffre d'affaires sur 12 mois : -6,19 %

Croissance du chiffre d'affaires dernier trimestre vs N-1 : -3,63 %

Analyse graphique du cours de bourse de l'action MicroStrategy

Analyse technique de l'action MicroStrategy en Bourse

L'action MicroStrategy continue de fasciner les marchés avec son pari audacieux sur le Bitcoin, et son graphique reflète parfaitement cette stratégie singulière. Après avoir touché des sommets historiques autour de 543 dollars en novembre 2024, le titre MicroStrategy évolue désormais dans une large phase de consolidation entre 238 dollars et 421 dollars.

Cette structure technique en rectangle de consolidation témoigne d'une indécision du marché face à cette stratégie corporate inédite. Actuellement à 377,02 dollars (+2,68 %), l'action MicroStrategy teste la résistance des 383 dollars (niveau pré-marché) et reste au-dessus de sa moyenne mobile 30 jours à 385,76 dollars. La dynamique récente montre des signes de reprise avec une cassure potentielle de la résistance à 421 dollars, ce qui pourrait relancer la machine haussière vers de nouveaux sommets. Les investisseurs scrutent avec attention l'évolution du Bitcoin et les annonces de Michael Saylor, car MicroStrategy reste l'un des proxies les plus purs pour investir dans la crypto-monnaie reine depuis le marché actions traditionnel.

Faut-il investir dans l'action MicroStrategy ? Avis Café de la Bourse

MicroStrategy/Strategy est le pionnier et le leader incontesté du secteur, avec une stratégie très claire d'accumulation agressive de Bitcoin, soutenue par une capacité exceptionnelle à lever des capitaux. Strategy représente le véhicule d'investissement Bitcoin le plus mature et liquide du marché public. Position dominante incontestée avec 2,8 % de l'offre totale de Bitcoin.

Les points forts résident dans sa position dominante, sa capacité de financement et son rôle de référence institutionnelle dans le domaine. Cependant, la forte exposition au Bitcoin induit une volatilité extrême des résultats comptables, avec des pertes nettes importantes liées à la valorisation à la juste valeur des actifs numériques. L'endettement élevé lié aux émissions de dette convertible représente également un risque financier en cas de retournement des marchés.

En résumé, Strategy est adaptée aux investisseurs avertis, capables de supporter une forte volatilité et intéressés par une exposition indirecte au Bitcoin via une société cotée en Bourse, avec un horizon long terme.

Action The Blockchain Group : un géant européen en pleine expansion

Quelle est l'activité de The Blockchain Group ?

The Blockchain Group est un acteur européen majeur du secteur crypto et blockchain, avec un modèle diversifié intégrant échanges de crypto monnaies, infrastructures blockchain et gestion d'actifs digitaux. En mai 2025, la société The Blockchain Group a dévoilé un plan ambitieux visant à acquérir 260 000 Bitcoins sur dix ans, soit environ 1 % de l'offre totale de Bitcoin, valorisés à près de 24 milliards de dollars.

La stratégie de The Blockchain Group combine levées de fonds via des instruments financiers innovants, émission de dette à taux bas, cash-flow opérationnel et acquisitions ciblées d'entités riches en Bitcoin. Cette approche lui permet de renforcer sa position tout en développant son écosystème blockchain.

Ratios financiers de The Blockchain Group

Capitalisation boursière (27/06/25) : 517,7 millions d'euros

Chiffre d'affaires 2024 : 15,98 millions d'euros

Résultat opérationnel 2024 : -3,02 millions d'euros

Résultat net 2024 : 1,36 millions d'euros

Free Cash-Flow 2024 : -5,72 millions d'euros

Croissance du chiffre d'affaires sur 12 mois : -28,97 %

Croissance du chiffre d'affaires dernier trimestre vs N-1 : -25,87 %

Analyse graphique du cours de bourse de l'action The Blockchain Group

Analyse technique de l'action The Blockchain Group en Bourse

L'action the blockchain group vient de réaliser l'une des performances les plus spectaculaires du marché européen en 2025. Après des mois de consolidation autour de 0,50 €, le titre The Blockchain Group a littéralement explosé depuis avril 2025, atteignant un sommet proche de 6 €, soit une multiplication par 12 de sa valeur en seulement quelques mois. Cette progression parabolique, soutenue par des volumes croissants, témoigne d'un engouement massif des investisseurs pour ce pure player de la blockchain.

Actuellement en légère correction à 4,865 € (-2,11 %), l'action The Blockchain Group évolue toujours dans son canal haussier et conserve une structure technique solide. La moyenne mobile à 30 jours, positionnée à 3,919 €, offre un support de référence pour les investisseurs. Si cette correction technique reste saine après une telle envolée, la préservation du canal ascendant sera déterminante pour la poursuite de cette tendance haussière exceptionnelle.

Faut-il investir dans l'action The Blockchain Group ? Avis Café de la Bourse

The Blockchain Group présente un profil intéressant de bitcoin treasury company européenne en phase de redressement. Sa diversification dans les services liés à la blockchain et à l'IA apporte une résilience opérationnelle bienvenue dans un secteur volatil.

Le retour à la profitabilité nette est un signal positif, mais la faible taille du chiffre d'affaires et la persistance d'un résultat opérationnel négatif montrent que la société The Blockchain Group est encore en phase de transition. La dette nette modérée est maîtrisée, mais la capacité à financer l'acquisition progressive de Bitcoin reste un point clé à surveiller.

Action Crypto Blockchain Industries : un acteur innovant en pleine croissance

Quelle est l'activité de Crypto Blockchain Industries ?

Crypto Blockchain Industries est une entreprise spécialisée dans les infrastructures blockchain et la gestion d'actifs numériques, avec une stratégie de trésorerie intégrant le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies. Elle se positionne sur des niches technologiques comme les solutions de staking, la validation de transactions et les services décentralisés.

La société Crypto Blockchain Industries développe également des partenariats stratégiques pour renforcer son écosystème et diversifier ses sources de revenus, tout en accumulant progressivement des actifs numériques en trésorerie.

Ratios financiers de Crypto Blockchain Industries

Capitalisation boursière (27/06/25) : 278,9 millions d'euros

Chiffre d'affaires 2024 : 4,08 millions d'euros

Résultat opérationnel 2024 : 0,16 millions d'euros

Résultat net 2024 : -0,48 millions d'euros

Free Cash-Flow 2024 : -5,82 millions d'euros

Croissance du chiffre d'affaires sur 12 mois : -25,66 %

Croissance du chiffre d'affaires dernier trimestre vs N-1 : -7,17 %

Analyse graphique du cours de bourse de Crypto Blockchain Industries

Analyse technique de l'action de Crypto Blockchain Industries en Bourse

Crypto Blockchain Industries illustre parfaitement le potentiel explosif des valeurs blockchain avec une performance qui rivalise avec les meilleures du secteur. Après une longue phase de léthargie où le titre Crypto Blockchain Industries stagnait sous les 0,30 € pendant près d'un an, l'action Crypto Blockchain Industries a connu une éruption volcanique en mai 2025, bondissant jusqu'à 2,60 € avant de retomber à 1,340 € (-8,53 %). Cette correction brutale de près de 50 % depuis les sommets témoigne de la volatilité inhérente à ces valeurs spéculatives du secteur des Bitcoin treasury companies.

La moyenne mobile à 30 jours (0,827 €) reste largement sous le cours actuel de l'action Crypto Blockchain Industries, confirmant que malgré la chute récente, la tendance de fond demeure haussière. Le niveau des 1,20 € constitue désormais un support critique à surveiller, car sa rupture pourrait déclencher un retour vers la zone de consolidation historique. Cette correction technique de l'action Crypto Blockchain Industries, bien que violente, pourrait offrir une opportunité d'entrée pour les investisseurs convaincus par le potentiel à long terme de cette pure player crypto européenne.

Faut-il investir dans l'action Crypto Blockchain Industries ? Avis Café de la Bourse

Crypto Blockchain Industries offre un profil plus technologique et diversifié, moins dépendant uniquement à la valorisation du Bitcoin. Sa forte marge brute et son positionnement sur des segments innovants (NFT, staking, jeux blockchain) sont des atouts pour la croissance.

Cependant, la rentabilité opérationnelle négative et la dépendance à la réussite commerciale de ses nouveaux projets restent des risques importants. La société Crypto Blockchain Industries est adaptée aux investisseurs cherchant à s'exposer à la blockchain au sens large, avec une tolérance au risque très élevée.