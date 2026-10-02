Bitcoin : les actifs numériques tiennent face à un marché contrasté

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Le bitcoin a consolidé cette semaine, porté par un net recul des anticipations de hausse des taux à court terme. Le déclencheur est venu de John Williams, président de la Fed de New York, selon qui la hausse de 25 points de base de septembre a réduit l'urgence d'un nouveau resserrement. La probabilité implicite d'une hausse en octobre est tombée de près de 75% à environ 50%, puis à près de 37%.

Des données loin d'être si faibles

Les offres d'emploi JOLTS d'août sont revenues à 7,079M, sous les attentes et au plus bas depuis cinq mois, tandis que la confiance des consommateurs est passée de 88,6 à 81,9 en septembre, son niveau le plus faible depuis 2014. L'inflation PCE sous-jacente ressort également sous les attentes, à 0,2% sur le mois et 3,0% sur un an, ce qui renforce l'argument de la patience.

Le tableau n'est pas uniformément dégradé pour autant. La croissance du deuxième trimestre a été révisée à 2,2% en rythme annualisé, la consommation des ménages a progressé de 0,9% en août et les premières demandes d'allocations chômage sont au plus bas depuis juillet.

Divergence des taux et du rendement

Pour le bitcoin, la baisse des taux directeurs anticipés réduit l'attrait relatif du cash et des Treasuries courts, et améliore habituellement l'environnement des actifs sensibles à la liquidité. Le fait marquant de la semaine est que le rendement du 10 ans américain a brièvement atteint environ 5,3%, son plus haut niveau depuis 2002.

Cette divergence traduit une distinction de plus en plus nette entre la politique de la Fed sur la partie courte et les inquiétudes budgétaires sur la partie longue.

Des flux qui marquent une pause

Les investisseurs restent prudents. Les flux entrants sur les produits d'investissement en actifs numériques atteignent environ 150M USD cette semaine, contre près de 3,5B USD la semaine précédente. Il s'agit moins d'un retournement de sentiment que d'une sélectivité accrue après une période d'afflux très soutenus.

L'environnement macroéconomique s'est amélioré pour le bitcoin, mais il reste fragile.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

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