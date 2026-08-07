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Bitcoin : l’heure du rebond ?
information fournie par CoinShares 07/08/2026 à 15:33
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La reprise du bitcoin doit moins à la crypto qu'au marché des taux. Depuis le 29 juillet, les investisseurs ont nettement réduit la probabilité de nouvelles hausses de taux cette année, ce qui profite aux actifs de longue durée, d'après le département Recherche de CoinShares.

Deux facteurs l'expliquent : des données américaines un peu plus faibles et l'espoir d'un apaisement du conflit avec l'Iran. Le pétrole sert de courroie de transmission, car une détente réduit la pression sur les prix de l'énergie et sur les anticipations d'inflation.

Le marché du travail va dans le même sens. Le dernier rapport JOLTS pointe une demande de main d'œuvre plus faible et les embauches attendues autour de la Coupe du monde n'ont pas atteint l'ampleur prévue.

Sous la surface, la structure s'améliore. Les gros détenteurs de bitcoin ont vendu environ 40 Md$ depuis octobre 2025, l'une des principales sources de pression vendeuse du cycle, et la tendance s'est inversée avec trois semaines consécutives d'accumulation modérée. Les flux confirment : les produits d'investissement en actifs numériques ont attiré 1,05 Md$ cette semaine, une cinquième semaine positive d'affilée, après huit semaines de retraits records de 8 Md$.

Les points bas du cycle sont donc probablement derrière nous, sans que cela ouvre la voie à une hausse immédiate. Le bitcoin évolue plus vraisemblablement dans une fourchette sur deux à trois mois, avec une marge vers 80 000 $ mais des difficultés à se maintenir au-dessus. Une progression durable vers 100 000 $ exige une dégradation plus nette de l'emploi et une baisse plus franche des anticipations de taux.

Côté réglementaire, Polymarket n'attribue plus que 14 % de probabilité à l'adoption du CLARITY Act cette année* et le Sénat ne votera pas avant les vacances d'été**. Ce retard pèse surtout sur Ethereum et les projets liés aux stablecoins. Il s'agit d'un problème de calendrier : l'orientation réglementaire de fond demeure constructive.

Sources
¹ Polymarket, au 06 Aug 2026
² Coindesk, 07 Aug 2026

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

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1 commentaire

  • 16:18

    ça reste et restera toujours du vent, donc cela vaut ....0 !

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