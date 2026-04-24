Bitcoin fait la course en tête dans la tourmente géopolitique

coinshares

Depuis l'escalade du 28 février en Iran, les marchés financiers traversent une période de stress inhabituelle. Dans ce contexte, Bitcoin continue de surprendre par sa résilience, selon le département Recherche de CoinShares.

Depuis le début de la crise, l'actif a progressé de près de 23%, tandis que les actions mondiales reculaient de 3,3% et que l'or — pourtant considéré comme valeur refuge par excellence — perdait près de 9%. Cette semaine encore, la tendance s'est confirmée : Bitcoin a gagné 4,5% supplémentaires, alors que les marchés actions et l'or évoluaient en territoire négatif.

Les flux d'investissement reflètent cette réalité. Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré environ un milliard de dollars d'entrées nettes cette semaine, malgré un contexte géopolitique toujours tendu. Ce chiffre illustre un changement de perception : Bitcoin n'est plus seulement analysé comme un actif spéculatif, mais de plus en plus comme un actif macro à part entière, notamment lors des périodes de stress géopolitique et d'incertitude sur les politiques monétaires.

Sur le front macro, l'audition de Kevin Warsh devant le Sénat américain en vue de sa confirmation à la tête de la Réserve fédérale a constitué l'événement majeur de la semaine. Les marchés redoutaient qu'il ne confirme une influence présidentielle sur la banque centrale. Ses réponses ont rassuré : les contrats à terme n'ont quasiment pas bougé, et Bitcoin n'a montré aucune réaction significative. Notre scénario central reste celui d'une confirmation avant l'échéance de juin. Warsh étant attendu comme moins communicant que Powell sur les orientations futures de politique monétaire, les actifs sensibles aux taux pourraient naviguer dans un environnement moins prévisible dans les années à venir.

La bonne performance des actions liées au secteur blockchain

La tendance institutionnelle la plus marquante de ce mois reste l'engouement pour les actions liées à la blockchain. Les entrées sur ce segment ont atteint 615 millions de dollars depuis le début du mois — un record mensuel — dont 289 millions cette semaine seulement. Les indices d'actions blockchain progressent de plus de 12 % depuis le début de l'année, et les benchmarks du minage Bitcoin ont gagné plus de 31 %, contre 6,9 % pour le Nasdaq. Nombre de mineurs cotés pivotent désormais vers l'infrastructure d'intelligence artificielle, en s'appuyant sur leurs contrats d'énergie et leurs datacenters existants pour offrir de la capacité de calcul. Pour les allocateurs institutionnels dont les mandats excluent l'exposition directe aux cryptoactifs, ces véhicules cotés représentent une porte d'entrée pragmatique.

Enfin, le Clarity Act, clarifiant la supervision réglementaire du secteur crypto aux Etats-Unis, reste au cœur des préoccupations. La fenêtre législative se resserre rapidement : si le texte n'est pas promulgué d'ici fin mai, les probabilités de passage chutent fortement. Polymarket affiche désormais 45 % de chances d'adoption. En cas de succès, l'impact ne serait pas uniforme : Bitcoin et Ethereum sont relativement protégés, tandis que la finance décentralisée (DeFi) et les marchés de tokens plus larges seraient bien plus exposés. À plus long terme, la Clarity Act offrirait aux grandes banques traditionnelles — déjà actives dans la conservation d'actifs numériques — le cadre réglementaire nécessaire pour développer leurs activités à grande échelle. Ce serait là une étape bien plus structurante que n'importe quel lancement de produit.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.