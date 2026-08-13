Birkenstock revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires grâce à une forte demande ; son cours bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ventes via le canal DTC ont progressé de 14 % et ont représenté près de 39 % du chiffre d'affaires trimestriel

* L'impact des perturbations au Moyen-Orient est estimé à quelques millions d'euros (un chiffre élevé), un montant inférieur aux estimations précédentes

* La région Asie-Pacifique a été le moteur de la croissance régionale, tandis que les régions EMEA et Amériques ont également affiché une croissance à deux chiffres

(Ajout d'une citation d'analyste au paragraphe 5, mise à jour des cours de l'action) par Sanskriti Shekhar

Birkenstock BIRK.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires, indiquant que la demande pour ses sandales et sabots haut de gamme reste solide malgré les craintes que le fabricant allemand de chaussures ne soit en perte de vitesse.

L'action de la société a bondi d'environ 15 % à 43,29 dollars, mais est restée en deçà de son plus haut historique de 63,68 dollars atteint il y a deux ans.

Ces perspectives plus favorables contrastent avec les inquiétudes exprimées par les investisseurs en début d’année , qui craignaient que le positionnement haut de gamme de Birkenstock ne devienne un frein, alors que la demande soutenue au prix plein, la croissance des ventes directes aux consommateurs et la bonne tenue du marché asiatique ont permis à la société de résister à la faiblesse générale du secteur de l’habillement et de la chaussure.

“Bien qu’il existe de nombreuses nuances, notamment liées aux pressions sur les taux de change ainsi qu’aux spécificités des canaux de distribution et des régions, la croissance sous-jacente du chiffre d’affaires de BIRK a toujours été à la pointe du secteur. Le bruit autour de ces nuances a été fort, mais la croissance sous-jacente a toujours été au rendez-vous”, a déclaré Simeon Siegel, analyste chez Guggenheim Securities.

Les ventes réalisées via le canal de vente directe aux consommateurs de Birkenstock, qui comprend ses propres boutiques et son site web, ont progressé de 14 % et ont représenté près de 39 % du chiffre d’affaires trimestriel.

La société a indiqué que la demande restait forte tant pour les sandales que pour les modèles à bout fermé, soutenue par le lancement de nouveaux produits et des collaborations. Les ventes de son sabot “Naples” ont plus que quadruplé par rapport à l’année précédente, tandis que celles des modèles à bout fermé, à l’exception de l’emblématique sabot “Boston”, ont progressé de plus de 50 %.

La direction a également indiqué que les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient s’étaient avérées moins graves que prévu initialement. Birkenstock estime désormais l’impact à seulement quelques millions d’euros (chiffre à un chiffre élevé) au second semestre, contre une prévision antérieure de 10 à 12 millions d’euros.

“Nous avons pu atténuer une grande partie de la pression (liée au conflit au Moyen-Orient) grâce à des ajustements des itinéraires de livraison et à la bonne tenue des autres parties de la région”, a déclaré Ivica Krolo, directeur financier , lors d’une conférence téléphonique post-résultats .

Les ventes en Asie-Pacifiqueont augmenté de 18 % en données publiées au cours du trimestre, tandis que celles des Amériques ont progressé de 11 % et celles de la zone EMEA de 15 %.

Birkenstock table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires de 15 % à taux de change constant pour l’exercice 2026, contre une prévision antérieure de 13 % à 15 %. La société a maintenu ses prévisions de bénéfice annuel entre 1,90 et 2,05 euros par action.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 13 % pour atteindre 719,5 millions d'euros (829,1 millions de dollars), dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 713,4 millions d'euros, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 0,74 euro, en deçà des estimations de 0,76 euro.

(1 dollar = 0,8678 euro)