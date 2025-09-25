Biosynex demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, Avalun en cessation de paiements
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 18:08
Une audience est prévue le 29 septembre pour statuer sur cette demande. En parallèle, la filiale Avalun, acquise en 2021 et spécialisée dans la biologie délocalisée, a déposé une déclaration de cessation de paiements. L'arrêt de l'expérimentation Di@pason en 2023, la forte concurrence sur le marché de la coagulation et l'absence de repreneurs ont conduit à cette décision, indique le communiqué du groupe.
Biosynex prévoit un amortissement exceptionnel des actifs incorporels liés à Avalun et juge peu probable le recouvrement de sa créance de 3,4 MEUR.
Les prochains résultats semestriels et le chiffre d'affaires du T3 seront publiés le 22 octobre.
Valeurs associées
|1,2100 EUR
|Euronext Paris
|+1,26%
