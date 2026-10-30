Biophytis publie les résultats du premier semestre 2026 et fait le point sur sa stratégie

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 30 octobre 2026 – 23 h 00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS) (« Biophytis » ou la « Société »), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, publie ses résultats financiers semestriels et fait le point sur ses perspectives stratégiques.



Stanislas Veillet, Président-Directeur Général de Biophytis, a déclaré : « Le premier semestre 2026 a été marqué par des avancées structurantes dans le développement de BIO101, avec la création de notre co-entreprise à Hong Kong et la poursuite de la préparation de nos programmes cliniques dans la sarcopénie et l’obésité. Depuis la clôture du semestre, nous avons franchi plusieurs étapes importantes, notamment l’autorisation de l’étude OBA au Brésil, après celles obtenues en Europe et aux États-Unis, et le renforcement de nos ressources financières, qui étend notre visibilité financière jusqu’au premier trimestre 2028. Ces avancées confirment la pertinence de notre stratégie, fondée sur deux indications complémentaires, des partenariats régionaux solides et des étapes cliniques clairement définies. »