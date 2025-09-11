Biophytis dévoile sa stratégie pour un essai de phase 3 contre la sarcopénie liée à l'âge

(AOF) - Biophytis a annoncé sa stratégie d’essai de phase 3 dans la sarcopénie liée à l’âge, une perte de la masse et de la force des muscles. La société prévoit de recruter un total de 932 patients, principalement en Asie (Chine et Japon) et en Europe. Cet essai-clinique a vocation à devenir le tout premier essai de phase 3 jamais mené dans la sarcopénie, témoignant de l’importance du besoin médical dans des populations vieillissantes à l’échelle mondiale, souligne la société.

Biophytis indique que ce syndrome gériatrique représente un besoin médical considérable et non satisfait et que ses marchés cibles initiaux concernent plus de 65 millions de patients (plus de 36 millions en Chine, plus de 8 millions au Japon et environ 20 millions en Europe).

L'absence actuelle de traitement pourrait permettre au BIO101 de Biophytis d'occuper une place de pionnier et de devenir la thérapie de référence dans ce domaine.

