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Biophytis annonce la publication de ses comptes annuels 2025 et la reprise de la cotation de son action
information fournie par Boursorama CP 29/07/2026 à 23:00
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Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 29 juillet 2026 à 23h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade
clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge, annonce la publication de ses comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, établis selon les règles et principes comptables français et arrêtés par le Conseil d’administration le 24 juillet 2026, ainsi que la reprise de la cotation de son action sur Euronext Growth Paris.

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