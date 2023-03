Biophytis a présenté Sarconeos (BIO101) comme potentiel candidat médicament dans le traitement du COVID long après hospitalisation, lors du 13ème Congrès annuel International sur la Fragilité et la Sarcopénie (ICFSR)

Paris (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis) ), le 27 mars 2023, 8h00 CET - Biophytis SA (NasdaqCM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS) (la "Société" ou "Biophytis"), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments destinés à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, notamment l'insuffisance respiratoire sévère chez les patients souffrant de COVID-19, annonce aujourd'hui qu'elle a présenté son candidat médicament, Sarconeos (BIO101), comme traitement potentiel pour guérir les formes de COVID long après hospitalisation, lors du 13ème Congrès annuel International sur la Fragilité et la Sarcopénie (ICFSR). L'événement s'est tenu à Toulouse du 22 au 24 mars 2023.



L’ICFSR est un événement scientifique international majeur sur la fragilité et la sarcopénie, où se retrouvent les meilleurs chercheurs et médecins ainsi que les entreprises pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie.