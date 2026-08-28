BioNTech suspend les essais cliniques d'un vaccin à ARNm contre le cancer colorectal à la suite d'une évaluation de la sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'essai a été interrompu après qu'une évaluation a conclu qu'il avait peu de chances d'aboutir

* Une autre étude chez les patients atteints d'un cancer du pancréas se poursuit

* Ce revers intervient après le récent succès de Merck-Moderna chez les patients atteints de mélanome

* Les actions de la société allemande cotées aux États-Unis chutent de plus de 7 %

(Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 6, 7 et 10) par Bhanvi Satija et Sriparna Roy

BioNTech SE 22UAy.DE a annoncé qu’elle mettrait fin à une étude de phase intermédiaire portant sur son vaccin expérimental contre le cancer à base d’ARNm, après qu’un comité indépendant a conclu que le traitement avait peu de chances de prolonger la survie des patients atteints d’un cancer colorectal, ce qui a entraîné vendredi une baisse de 7,5% du cours de l’action de la société cotée aux États-Unis.

L'essai visait à déterminer si l'immunothérapie, l'autogène cevumeran, prévenait la récidive chez des patients atteints d'un cancer colorectal de stade intermédiaire à haut risque, qui avaient déjà subi une intervention chirurgicale mais présentaient encore des traces d'ADN cancéreux dans le sang.

L'échec de l'essai de BioNTech intervient quelques jours après que Merck MRK.N et Moderna MRNA.O ont annoncé que leur vaccin à ARNm avait contribué à prévenir la réapparition et la propagation du mélanome lors d'un essai mené auprès de plus de 1.000 patients dont les tumeurs avaient été retirées chirurgicalement mais qui présentaient un risque élevé de récidive.

Ce succès avait suscité des espoirs concernant d’autres vaccins similaires à base d’ARNm, entraînant une hausse de 20% du cours de l’action BioNTech le jour même.

Le comité chargé de superviser la sécurité et l’intégrité de l’essai de BioNTech a identifié un "déséquilibre numérique" en termes de survie globale entre les groupes de patients participant à l’étude. Il a estimé que la poursuite de l’essai avait peu de chances de démontrer l’efficacité du vaccin.

Selon les analystes, ce "déséquilibre numérique" signifierait probablement que le nombre de décès a été plus élevé dans le groupe vacciné que dans le groupe témoin.

BioNTech n’a pas répondu à une demande de commentaire.

"La mise à jour d’aujourd’hui est plus préoccupante qu’un arrêt classique pour cause de futilité, compte tenu du déséquilibre numérique (de la survie globale), bien que l’ampleur de ce déséquilibre reste incertaine", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, dans une note.

L'essai visait à évaluer si le vaccin seul, administré après une intervention chirurgicale et trois mois de chimiothérapie, pouvait prévenir les récidives chez les patients à haut risque, par rapport à une stratégie standard de surveillance attentive.

LES DÉFIS DES VACCINS À ARNm DANS CERTAINES TUMEURS

BioNTech, un fabricant allemand de vaccins, qui s’est associé à Genentech ( ROPC.S , filiale de Roche) pour le vaccin anticancéreux à base d’ARNm, a déclaré que sa décision d’abandonner cette étude n’affecterait pas son autre essai clinique portant sur des patients atteints d’un cancer du pancréas. Les données de cette étude sont attendues en 2031.

Selon les analystes, cet échec constitue un signal négatif pour les vaccins à ARNm dans les tumeurs "froides", historiquement résistantes à l’immunothérapie, comme les cancers colorectaux et pancréatiques, contrairement aux tumeurs "chaudes" telles que le mélanome, où Moderna a réussi.

Cela pourrait également assombrir les perspectives de l’essai restant de BioNTech sur le cancer du pancréas, malgré le recours à une thérapie combinée avec le Tecentriq de Roche, ont ajouté les analystes.

Le vaccin de BioNTech, l’autogène cevumeran, est personnalisé pour transmettre des instructions qui apprennent au système immunitaire à reconnaître les cellules tumorales spécifiques de chaque patient. Le vaccin Merck-Moderna est conçu de manière similaire pour cibler les mutations propres à la tumeur d’un patient donné.

Ce revers devrait accélérer la réorientation stratégique de BioNTech vers son portefeuille de produits non-ARNm, en particulier ses conjugués anticorps-médicaments (ADC) et ses thérapies anticancéreuses bispécifiques, telles que le médicament expérimental pumitamig.

BioNTech développe également d’autres traitements anticancéreux à base d’ARNm, notamment le BNT113 pour le cancer de la tête et du cou. Les données intermédiaires de cette étude sont attendues dans le courant de l’année.