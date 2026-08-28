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BioNTech s'apprête à connaître sa pire journée depuis mars après avoir mis fin à son essai clinique sur le cancer colorectal
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 18:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 août - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique allemand BioNTech BNTX.O 22UAy.DE , cotées aux États-Unis, reculent de 7,4 % à 103,07 dollars, ce qui pourrait leur valoir leur pire journée depuis mars si cette baisse se confirme ** L'action de Moderna MRNA.O , autre laboratoire spécialisé dans les médicaments à ARNm, recule de 4,3 % à 136,68 dollars

** La société met fin à l’essai de phase intermédiaire de son traitement expérimental personnalisé à base d’ARNm, l’autogène cevumeran, chez des patients atteints d’un cancer colorectal à haut risque ayant subi une intervention chirurgicale ** L'échec de cet essai a incité certaines sociétés de courtage à revoir à la baisse leurs objectifs de cours pour l'action BioNTech

** La société indique que des observateurs indépendants ont constaté un déséquilibre statistique en termes de survie globale entre les patients recevant le traitement et ceux placés en surveillance attentive, et ont conclu que la poursuite de l'essai n'était pas susceptible de modifier les résultats

** La société ne précise pas quel groupe présentait la survie la plus faible, mais indique qu’aucun nouveau problème de sécurité n’a été constaté

** Précise qu’un autre essai testant le traitement en association avec d’autres médicaments anticancéreux dans le cancer du pancréas se poursuivra comme prévu; ce traitement est développé conjointement avec Genentech, la filiale de Roche

ROPC.S ** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre BNTX affiche une hausse d’environ 8 % depuis le début de l’année

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