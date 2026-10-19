bioMérieux obtient un feu vert d'urgence de l'OMS pour son test Ebola

Le spécialiste du diagnostic in vitro a annoncé que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait accordé une autorisation d'utilisation d'urgence au test BioFire. Cette décision vise à accélérer le diagnostic différentiel face à l'épidémie de maladie à virus Ebola (souche Bundibugyo) qui touche actuellement la République démocratique du Congo (RDC) et les pays voisins.

Développé par BioFire Defense, filiale de bioMérieux dédiée aux menaces biologiques et aux agents pathogènes à haut risque, le panneau diagnostique permet de détecter simultanément 16 agents pathogènes à partir d'un unique échantillon de sang total, en environ une heure.

Le dispositif identifie notamment le virus Ebola Bundibugyo (souche pour laquelle il n'existe actuellement aucun vaccin homologué ni traitement spécifique), ainsi que d'autres filovirus (Ebola, Marburg), des parasites du paludisme, le virus du Nil occidental et le virus de Lassa. En distinguant rapidement Ebola d'autres pathologies fébriles aux symptômes similaires, le test vise à accélérer les décisions cliniques, orienter le suivi des cas contacts et optimiser l'utilisation des ressources médicales locales.

L'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS constitue un label de référence à l'échelle internationale. Elle ouvre une voie d'approvisionnement accélérée pour les autorités sanitaires nationales, les organisations internationales et les centrales d'achat engagées dans la gestion de l'épidémie.

Pour bioMérieux, cette homologation d'urgence valorise son portefeuille de diagnostic rapide et illustre la pertinence opérationnelle de sa filiale américaine BioFire Defense sur le marché de la préparation aux urgences de santé publique et du risque biologique.