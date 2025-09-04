 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
bioMérieux : les éléments négatifs l'emportent sur les bonnes nouvelles
information fournie par AOF 04/09/2025 à 16:28

(AOF) - De la publication des résultats semestriels de bioMérieux (-1,95% à 115,60 euros), les investisseurs retiennent surtout les éléments négatifs, même si le spécialiste du diagnostic in vitro est désormais plus positif sur son résultat opérationnel 2025. Les revenus et les perspectives de ventes ont en revanche déçu en raison de la situation du groupe en Chine. UBS et Stifel pointent également du doigt la performance décevante de sa solution permettant des tests en dehors des laboratoires traditionnels, Spotfire.

Sur la première partie de 2025, le résultat net part du groupe a chuté de 25% à 161 millions d'euros, " en raison de la dépréciation partielle de la technologie Reveal ".

Hausse plus importante qu'anticipé du résultat opérationnel

Le résultat opérationnel courant contributif a augmenté de 24 % en données comparables à 372 millions d'euros, dépassant ainsi les attentes de 9%. UBS explique cette surperformance par " le résultat du mix, de la politique tarifaire et de la baisse des coûts de transport, ainsi que d'un effet de change apparemment moins défavorable de 7 millions d'euros que ce que le consensus semblait avoir prévu. "

Le résultat opérationnel courant contributif a représenté 18,2 % des ventes, une progression de 210 points de base par rapport au 1er semestre 2024.

Le groupe a enregistré une croissance organique des ventes de 9,4 %, soit 2,044 milliards d'euros, mais le marché était plus optimiste. bioMérieux précise que la croissance a été " portée par une progression de 10 % à taux de change constant des quatre moteurs de croissance du plan stratégique GO•28 et une croissance organique de 12% des ventes de panels respiratoires Biofire ".

RBC explique cette déception par la contreperformance de la microbiologie (+2,8% à 324 millions d'euros au deuxième trimestre) en raison du recul de 15% des ventes en Chine. Egalement pénalisés par la Chine, les revenus trimestriels des immunoessais ont reculé de 9% à 74,2 millions d'euros, soit 6% de moins qu'attendu.

" Les ventes de Sportfire, à 25 millions d'euros, ont clairement déçu. " souligne Stifel "Il convient de noter que le deuxième trimestre est généralement le plus faible en termes de progression de la base installée. Cependant, les tendances séquentielles, avec seulement 200 nouvelles installations (contre une base installée de 4 600), risquent de susciter des inquiétudes parmi les investisseurs."

Hausse attendue de 5% du consensus

Du fait du recul du marché chinois, le spécialiste du diagnostic in vitro cible désormais des ventes en croissance organique de 6 % à 7,5 % contre " au moins 7 % " initialement.

Le résultat opérationnel courant contributif est, lui, anticipé en progression de 12 % à 18 % à données comparables contre " au moins 10 % " initialement, " soutenu par l'amélioration du levier opérationnel ". Enfin, l'effet de change négatif sur l'année 2025 est estimé à environ 25 millions d'euros contre de 35 à à 40 millions d'euros précédemment.

" Les prévisions de revenus intègrent un impact plus important de la Chine et de la grippe, qui constituent des éléments négatifs modérés à court terme, mais aussi une amélioration des marges, probablement un facteur positif durable." fait remarquer UBS. L'analyste anticipe une révision à la hausse de 5% du résultat opérationnel.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Sixième mondial du diagnostic in vitro et n° 1 mondial de la microbiologie clinique et du diagnostic syndromique moléculaire des maladies infectieuses, créé en 1963 ;

- Chiffre d’affaires de 4 Mds€ provenant à 52 % des deux Amérique (dont États-Unis, 1 er marché du groupe), à 32 % d’Europe-Afrique-Proche-Orient et à 16 % d’Asie-Pacifique ;

- Activité générée par les applications cliniques (42 % en biologie moléculaire, 33 % en microbiologie), par les immuno-essais (9 %), les applications industrielles (15 %) puis les autres gammes -Biofire Defense et Applied Maths ;

- Ambition :

- générer des résultats garants de l’indépendance du groupe familial,

- renforcer le leadership en microbiologie clinique, consolider la position de référence en diagnostic syndromique via Biofire, se différencier dans les immuno-essais (système VIDAS) et développer la microbiologie industrielle ;

- Qualité du management et de la gouvernance pour la filiale à 59 % de l’institut Mérieux, Alexandre Mérieux présidant le conseil de 8 administrateurs, Pierre Boulud étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires GO°28 :

- rigueur de l’organisation industrielle dans le diagnostic in vitro, positionnement sur des niches aux revenus récurrents (réactifs), maintien d’un mix produit positif -automates & tests à forte valeur ajoutée- et montée en puissance de la biologie moléculaire,

- définition de 4 moteurs de croissance stratégiques : panels non respiratoires (BIOFIRE), Microbiologie, tests non respiratoires (SPOTFIRE) et applications industrielles

- croissance externe ciblée (renforcement sur la marché du diagnostic délocalisé avec le suédois Spinchip ou sur les données génomiques) et couplée à des partenariats structurants,

- innovation forte avec 12 % de R&D générée par 16 centres (700 familles de brevets), visant le maintien à 25 % des revenus des produits mis sur le marché depuis moins de 5 ans, 75 % des investissements allant à l’antirésistance aux antibiotiques,

- Stratégie environnementale 2050 de neutralité carbone avec 30 M€ d’investissements dédiés : - 2030 : repli de 50 % des émissions directes vs 2019, de 45 % de la consommation d’eau et de 50 % de laconsommation d’énergie et de génération de déchets,

- éco-conception des produitset formation des fournisseurs à la RSE ;

- Rapidité de pénétration des pays émergents et récurrence des revenus à hauteur de 80 % ;

- Bilan sain : 3,5 Mds€ de fonds propres, 41 M€ de dette nette, 330 M€ d’autofinancement libre.

Défis

- Sensibilité de l’activité aux programmes de santé aux ampleurs des pandémies hivernales et à l’impact négatif des changes, révisé en baisse à 60 M€ pour 2024 ;

- Confirmation des démarrages prometteurs de VITEK® REVEAL™, BIOFIRE®, SPOTFIRE® élargi au Japon après les Etats-Unis, de VIDAS® KUBE™ VITEK® MS PRIME), de la plateforme de biologie moléculaire Spotfire aux Etats-Unis et, plus récemment du panel BIOFIRE RST ;

- Après un gain de 10,3 % des revenus à fin septembre, tirés par les panels BIOFIRE® et la solution SPOTFIRE®2 notamment dans les Amérique, objectifs 2024 fortement rehaussés d’une croissance de 8 à 10 %, des ventes et de 12 à 17 % du résultat opérationnel ;

- Plan GO 28 : investissements annuels de 8 à 10 % du chiffre d’affaires, hausse annuelle de 7 %

- Dividende 2023 de 0,85 € avec engagement de distribution au taux de 25 %.

Valeurs associées

BIOMERIEUX
115,8000 EUR Euronext Paris -1,78%
