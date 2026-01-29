Le bénéfice net de Samsung bondit d'un tiers en 2025, tiré par l'IA

Une publicité pour Samsung dans une rue de Séoul, le 8 janvier 2026. ( AFP / Jung Yeon-je )

Le géant sud-coréen des technologies Samsung a annoncé une hausse de près d'un tiers de son bénéfice net en 2025, tiré par l'IA, dont le développement devrait encore constituer un robuste moteur de croissance cette année selon le groupe.

Sur l'année, le bénéfice net s'élève à 45.200 milliards de won (31,6 milliards de dollars), en hausse de 31% par rapport à 2024, indique l'entreprise, qui publie également un résultat opérationnel record au 4e trimestre 2025.

L'essor de l'intelligence artificielle (IA) fait grimper la demande générale et les prix des puces, notamment celle de puces mémoire à large bande passante, utilisées dans les serveurs IA.

L'explosion de cette demande de puces a entraîné une pénurie dans l'électronique grand public, menaçant d'augmenter les prix des téléphones, des ordinateurs portables et d'autres appareils.

Une tendance qui devrait se poursuivre, prévoit la société sud-coréenne, qui dit s'attendre en 2026 à ce que "la demande en matière d'IA et de serveurs continue d'augmenter, ce qui ouvrira davantage de possibilités de croissance structurelle".

Elle a fait valoir des investissements à hauteur de 33,2 milliards de dollars dans des installations de production de puces, s'engageant à poursuivre ses dépenses pour les moderniser.

Au 4e trimestre, le résultat opérationnel de Samsung s'établit à 14 milliards de dollars, soit un triplement par rapport à la même période l'année précédente. Un record, selon l'entreprise.

Ses ventes de semiconducteurs ont, elles, augmenté de 33% au 4e trimestre par rapport à la même période l'an dernier.

- Les Sud-Coréens en pointe -

Samsung publie ses résultats un jour après son principal concurrent SK hynix, qui a vu son résultat d'exploitation doubler l'an dernier pour atteindre un niveau record, lui aussi porté par l'essor de l'IA.

Les deux géants sud-coréens comptent parmi les principaux producteurs mondiaux de puces mémoire et fournissent des composants perfectionnés essentiels au développement de l'IA et aux centres de données qui alimentent ce secteur.

SK hynix a annoncé mercredi un résultat d'exploitation annuel atteignant 47.200 milliards de wons en 2025 (33 milliards de dollars).

Portées par la vague de l'IA, les actions de l'entreprise ont bondi d'environ 220% au cours des six derniers mois, quand celles de Samsung Electronics ont grimpé d'environ 130%.

Les deux entreprises continuent à se perfectionner et sont proches de produire des puces de nouvelle génération "HBM4" destinées aux centres de données IA.

Samsung doit en lancer la production dès février selon des informations de presse, et devrait compter la société américaine Nvidia parmi ses clients.

Le gouvernement sud-coréen s'est engagé à devenir l'une des trois premières puissances mondiales en matière d'IA, derrière les États-Unis et la Chine.

En novembre, le président Lee Jae Myung avait déjà annoncé avoir triplé par rapport à 2024 l'enveloppe consacrée à l'intelligence artificielle dans le projet de budget 2026, assurant ainsi "marquer l'entrée dans l'ère de l'IA".