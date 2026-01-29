Samsung fait état d'une hausse record de son bénéfice d'exploitation au T4

Samsung fait état d'une hausse record de son bénéfice d'exploitation au T4

Samsung Electronics a déclaré que son ‍bénéfice d'exploitation avait plus que triplé pour s'établir à un ‌niveau record au quatrième trimestre, la course à l'intelligence artificielle (IA) ​ayant exacerbé la pénurie ⁠de puces et fait bondir les prix.

"Le boom de ⁠l'IA ‍devrait continuer de porter des ⁠conditions de marché favorable dans le secteur" au cours du ​premier trimestre de 2026, a estimé le groupe sud-coréen dans ⁠un communiqué.

Le premier fabricant ​mondial de puces et smartphones ​a fait ​état d'un bénéfice d'exploitation de ​20.000 milliards ⁠de wons (11,67 milliards d'euros) sur la période octobre-décembre, contre 6.490 milliards de wons un an ‌plus tôt.

Le chiffre d'affaires de Samsung s'est établi à 93.800 milliards de wons au quatrième trimestre, en hausse de 24% en ‌glissement annuel.