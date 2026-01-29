Nvidia a aidé DeepSeek à perfectionner des modèles d'IA utilisés par la suite par l'armée chinoise, selon un législateur

Les modèles d'IA de DeepSeek rivalisent avec ceux des États-Unis avec moins de puissance de calcul

Une lettre indique que Nvidia a fourni une assistance technique à DeepSeek, améliorant ainsi l'efficacité de la formation

Les États-Unis s'inquiètent de ce que les puces Nvidia aident l'armée chinoise malgré les restrictions

Le fabricant de puces américain Nvidia NVDA.O a aidé la société chinoise DeepSeek à perfectionner des modèles d'intelligence artificielle qui ont ensuite été utilisés par l'armée chinoise, a déclaré le président d'une commission de la Chambre des représentants des États-Unis dans une lettre dont Reuters a pris connaissance mercredi.

DeepSeek a ébranlé les marchés au début de l'année dernière avec un ensemble de modèles d'intelligence artificielle qui rivalisaient avec certaines des meilleures offres des États-Unis, mais qui étaient développés avec beaucoup moins de puissance de calcul, ce qui a alimenté les inquiétudes de Washington selon lesquelles la Chine pourrait rattraper les États-Unis en matière d'intelligence artificielle malgré les restrictions américaines sur la vente de puces informatiques de grande puissance à la Chine.

Dans une lettre adressée au secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, le représentant John Moolenaar, un républicain du Michigan qui préside la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine, a déclaré que les documents obtenus par la commission auprès de Nvidia montraient que cette réussite était le fruit d'une assistance technique importante de la part de Nvidia.

« Selon les dossiers de NVIDIA, le personnel de développement technologique de NVIDIA a aidé DeepSeek à réaliser d'importants gains d'efficacité en matière de formation grâce à une "co-conception optimisée des algorithmes, des cadres et du matériel", avec un rapport interne se vantant que "DeepSeek-V3 ne nécessite que 2,788 millions d'heures de GPU H800 pour sa formation complète" - moins que ce que les développeurs américains exigent généralement pour les modèles de pointe », a écrit Moolenaar dans la lettre.

Les heures de GPU correspondent au nombre d'heures qu'une puce d'IA doit fonctionner pour entraîner un modèle d'IA, tandis que les modèles de pointe font référence aux principaux modèles produits par des entreprises américaines telles qu'OpenAI, Anthropic ou Google (Alphabet).

Les documents couvrent les activités de Nvidia à partir de 2024. À l'époque où Nvidia a apporté son aide à DeepSeek, écrit Moolenaar, rien n'indiquait publiquement que la technologie de DeepSeek était utilisée par l'armée chinoise.

« Nvidia a traité DeepSeek en conséquence, comme un partenaire commercial légitime méritant une assistance technique standard », écrit M. Moolenaar.

La puce H800 de Nvidia a été spécialement conçue pour le marché chinois et y a été vendue avant que les H800 ne soient soumises au contrôle des exportations américaines en 2023. L'année dernière, Reuters a rapporté que les autorités américaines pensent que DeepSeek aide l'armée chinoise .

« La Chine dispose de suffisamment de puces nationales pour toutes ses applications militaires, avec des millions d'exemplaires en réserve. Tout comme il serait absurde pour l'armée américaine d'utiliser la technologie chinoise, il est absurde pour l'armée chinoise de dépendre de la technologie américaine », a déclaré Nvidia dans un communiqué.

Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine aux États-Unis, a quant à lui déclaré: « La Chine s'est toujours opposée aux initiatives visant à élargir le concept de sécurité nationale ou à politiser les questions commerciales et technologiques. Nous espérons que les États-Unis prendront des mesures concrètes pour préserver la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales ».

Le ministère américain du commerce n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. DeepSeek n'a pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau en Chine. Au début du mois, l'administration du président américain Donald Trump a approuvé les ventes du H200 de Nvidia à la Chine avec certaines restrictions, notamment que les puces ne soient pas vendues à des entités qui aident l'armée chinoise. La puce H200 est plus puissante que la puce H800 utilisée par DeepSeek. La décision de M. Trump s'est attirée les foudres des faucons chinois de l'ensemble de l'échiquier politique américain, qui craignent que ces puces ne renforcent la puissance militaire de Pékin et ne réduisent l'avantage des États-Unis en matière d'intelligence artificielle.

« Si même l'entreprise la plus précieuse du monde ne peut exclure l'utilisation militaire de ses produits lorsqu'ils sont vendus à (entités chinoises), des restrictions rigoureuses en matière d'octroi de licences et leur application sont essentielles pour empêcher que ces assurances ne deviennent des formalités superficielles », a écrit M. Moolenaar.

« Les ventes de puces à des utilisateurs finaux apparemment non militaires en Chine entraîneront inévitablement une violation des restrictions d'utilisation finale à des fins militaires », a-t-il ajouté.