bioMérieux lance un test de diagnostic de Salmonella

bioMérieux fait part du lancement de GENE-UP TYPER SLM, une solution de diagnostic permettant d'analyser rapidement l'origine des contaminations grâce à la discrimination des souches de Salmonella dans les environnements de l'industrie agroalimentaire.

Selon le groupe, entre 200 millions et 1 milliard de cas d'infections aux salmonelles sont recensés chaque année dans le monde, dont 93 millions de cas de gastro-entérite et 155 000 décès, environ 85% de ces décès étant associés à la consommation d'aliments contaminés.

Le nouveau test lancé par bioMérieux cible spécifiquement Salmonella enterica sous-espèce enterica, la sous-espèce la plus fréquemment isolée dans les cas de salmonellose humaine et lors d'incidents liés aux denrées alimentaires.

Cette solution de diagnostic PCR en temps réel comprend un test et une application web, pour la caractérisation rapide des souches de micro-organismes et pour un meilleur contrôle des process et des environnements de production.

Désormais disponible dans le monde entier, GENE-UP TYPER SLM aide les industriels à obtenir rapidement des informations sur la transmission des souches de pathogènes et sur l'origine potentielle des contaminations, et à accélérer la prise de décision.