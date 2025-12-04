bioMérieux lance deux tests pour les équidés

(AOF) - bioMérieux a annoncé la commercialisation de deux tests d’immuno-essais dédiés aux équidés. Ces derniers sont réalisables directement sur le lieu de soins et offrent aux vétérinaires des résultats comparables à ceux d’un laboratoire en 20 à 45 minutes. Ils permettent de mieux détecter et prendre en charge les principales affections chroniques endocriniennes équines. Le spécialiste mondial du diagnostic in vitro détaille que ces deux tests seront d’abord commercialiser sur les marchés français et britannique, avant un déploiement international dans les prochains mois.

bioMérieux explique qu'environ 18 à 27% des chevaux âgés de plus de 15 ans présentent des troubles endocriniens. Ces affections augmentent le risque de complication ; elles sont à l'origine de près de 90% des cas de fourbure chronique, entraînant douleur et boiterie. L'espérance de vie accrue des chevaux, grâce aux progrès de la médecine vétérinaire, entraîne une proportion croissante d'animaux exposés à ces maladies.

En outre, la gestion de la fourbure d'origine endocrinienne représente un coût économique significatif pour les propriétaires et les structures équestres. Elle peut également entraîné une incapacité permanente, voire l'euthanasie, avec des conséquences économiques lourdes. Le diagnostic précoce permet donc une prise en charge adaptée, réduisant le risque de complications sévères et améliorant le bien-être des chevaux.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Sixième mondial du diagnostic in vitro et n° 1 mondial de la microbiologie clinique et du diagnostic syndromique moléculaire des maladies infectieuses, créé en 1963 ;

- Chiffre d’affaires de 4 Mds€ provenant à 52 % des deux Amérique (dont États-Unis, 1 er marché du groupe), à 32 % d’Europe-Afrique-Proche-Orient et à 16 % d’Asie-Pacifique ;

- Activité générée par les applications cliniques (42 % en biologie moléculaire, 33 % en microbiologie), par les immuno-essais (9 %), les applications industrielles (15 %) puis les autres gammes -Biofire Defense et Applied Maths ;

- Ambition :

- générer des résultats garants de l’indépendance du groupe familial,

- renforcer le leadership en microbiologie clinique, consolider la position de référence en diagnostic syndromique via Biofire, se différencier dans les immuno-essais (système VIDAS) et développer la microbiologie industrielle ;

- Qualité du management et de la gouvernance pour la filiale à 59 % de l’institut Mérieux, Alexandre Mérieux présidant le conseil de 8 administrateurs, Pierre Boulud étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires GO°28 :

- rigueur de l’organisation industrielle dans le diagnostic in vitro, positionnement sur des niches aux revenus récurrents (réactifs), maintien d’un mix produit positif -automates & tests à forte valeur ajoutée- et montée en puissance de la biologie moléculaire,

- définition de 4 moteurs de croissance stratégiques : panels non respiratoires (BIOFIRE), Microbiologie, tests non respiratoires (SPOTFIRE) et applications industrielles

- croissance externe ciblée (renforcement sur la marché du diagnostic délocalisé ou sur les données génomiques) et couplée à des partenariats structurants,

- innovation forte avec 12 % de R&D générée par 16 centres (700 familles de brevets), visant le maintien à 25 % des revenus des produits mis sur le marché depuis moins de 5 ans, 75 % des investissements allant à l’antirésistance aux antibiotiques,

- Stratégie environnementale 2050 de neutralité carbone avec 30 M€ d’investissements dédiés. 2030 : repli de 50 % des émissions directes vs 2019, de 45 % de la consommation d’eau et de 50 % de la consommation d’énergie et de génération de déchets,

- éco-conception des produitset formation des fournisseurs à la RSE ;

- Rapidité de pénétration des pays émergents et récurrence des revenus à hauteur de 80 % ;

- Bilan sain : 3,5 Mds€ de fonds propres avec, à fin juin 126 M€ de dette nette et 100 M€ d’autofinancement libre.

Défis

- Sensibilité de l’activité aux programmes de santé, aux ampleurs des pandémies hivernales et à l’impact négatif des changes, de 59 M€ en 2024 et attendu entre 35 et 40 M€ en 2025 ;

- Impact des droits de douane américain et chinois de 5 à 10 M€ en 2025 et de 35 M€ en 2026 ;

- Reprise des revenus de Reveal, des panels respiratoires et en Chine (6 % des ventes) ;

- Retombées des lancements du BIOFIRE® FILMARRAY® Gastrointestinal, du GENE-UP® TYPER (contaminations par Listeria) et du VITEK® COMPACT PRO (antibiogramme)

- Après une croissance de 5 % des revenus au 1 er semestre, anticipations 2025 relevées : croissance de 6 à 7 ,5 % des ventes et de 12 à 18 % du résultat d’exploitation et investissements industriels à environ 9,5 % du chiffre d’affaires ;

- Plan GO 28 : investissements annuels de 8 à 10 % du chiffre d’affaires, hausse annuelle de 7 % du chiffre d’affaires ;

- Dividende 2023 de 0,85 € avec engagement de distribution au taux de 25 %.