bioMérieux: croissance de moins de 8% du CA à neuf mois

information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 08:08









(CercleFinance.com) - bioMérieux affiche un chiffre d'affaires de 2,87 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2024, en hausse de 7,6% en données totales et de 10,3% en organique, portée par les moteurs de croissance du plan stratégique GO•28, en hausse de 12%.



Le spécialiste des diagnostics in vitro met aussi en avant la forte contribution des panels Biofire respiratoires (+14%) et non respiratoires (+18%), ainsi que des augmentations de 9% des ventes en microbiologie et en applications industrielles.



bioMérieux confirme pour 2024 ses objectifs d'un résultat opérationnel courant contributif (ROCC) qui devrait croître entre +12 et +17%, ainsi que d'une croissance organique des ventes entre +8 et +10%, dans les deux cas à taux de change constant.





