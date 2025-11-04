bioMérieux ajuste sa prévision de croissance du CA annuel
04/11/2025
Le groupe de diagnostic in vitro confirme néanmoins attendre une croissance entre +12 et +18% de son résultat opérationnel courant contributif à changes constants, 'sur la base d'une rentabilité à neuf mois pleinement en ligne avec la trajectoire GO-28'.
Depuis le début de l'année, bioMérieux affiche des ventes de 2,99 milliards d'euros, soit une croissance de 4,2% en données publiées et de 7,3% en organique (hors effets de change et de périmètre), 'parfaitement en ligne avec les objectifs annoncés'.
Il revendique une croissance organique de 9% des quatre moteurs de croissance du plan stratégique GO-28 (panels non-respiratoires BIOFIRE, SPOTFIRE, microbiologie et applications industrielles), et de 6% pour les panels respiratoires BIOFIRE.
'Nous continuons à faire croître notre base installée, en particulier pour BIOFIRE et SPOTFIRE qui progressent à un rythme supérieur à celui de 2024, préparant ainsi la croissance des prochaines années', souligne son directeur général Pierre Boulud.
