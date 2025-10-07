Biomea Fusion plonge à la suite d'une offre d'actions et de bons de souscription d'actions d'une valeur de 25 millions de dollars

7 octobre -

** Les actions de Biomea Fusion BMEA.O en baisse de 25,8 % à 1,98 $ en pré-marché après l'annonce d'une augmentation de capital

d'actions, y compris les bons de souscription d'actions et les bons de souscription préfinancés, pour un produit brut de 25 millions de dollars

** Le prix d'offre combiné des actions et des bons de souscription de 2,05 $ représente une décote de 23,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Après la cloche, BMEA a déclaré que () icovamenib a montré un contrôle soutenu de la glycémie dans une étude de phase intermédiaire d'une durée d'un an et pourrait bénéficier aux personnes qui ne répondent pas aux thérapies GLP-1 telles que NOVOb.CO Ozempic de Novo Nordisk

** Jefferies est l'unique teneur de livre pour l'offre

Les actions de BMEA ont augmenté de 24% le lundi, les laissant en baisse de 31% depuis le début de l'année

** 6 des 7 analystes couvrant BMEA considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat" et 1 comme un "maintien"; la prévision médiane est de 7 $, selon les données de LSEG