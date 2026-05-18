 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BioMarin en baisse après la publication d'une étude faisant état de résultats mitigés concernant un traitement contre une maladie génétique
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique BioMarin Pharmaceutical BMRN.O reculent de 2,3 % à 50,65 dollars

** La société indique que son traitement expérimental contre une maladie génétique rare n'a pas atteint l'un des deux principaux objectifs d'une étude de phase avancée

** BMRN testait sa thérapie de remplacement enzymatique appelée BMN 401 chez des enfants âgés de 1 à 12 ans atteints d'un déficit en ENPP1, une maladie génétique rare et chronique

** Les enfants atteints d'un déficit en ENPP1 développent généralement une forme de rachitisme qui affaiblit les os et peut entraîner des douleurs et des difficultés motrices

** BMRN indique que l'essai n'a pas montré d'amélioration d'un indicateur de l'impact du traitement chez les enfants atteints de rachitisme

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action a perdu 14,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BIOMARIN PHARM
50,2000 USD NASDAQ -3,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 970,37 +0,22%
Pétrole Brent
110,8 +3,95%
INNATE PHARMA
1,936 +11,26%
TOTALENERGIES
80,27 +2,02%
NANOBIOTIX
42,48 -3,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank