BioMarin en baisse après la publication d'une étude faisant état de résultats mitigés concernant un traitement contre une maladie génétique

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18 mai - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique BioMarin Pharmaceutical BMRN.O reculent de 2,3 % à 50,65 dollars

** La société indique que son traitement expérimental contre une maladie génétique rare n'a pas atteint l'un des deux principaux objectifs d'une étude de phase avancée

** BMRN testait sa thérapie de remplacement enzymatique appelée BMN 401 chez des enfants âgés de 1 à 12 ans atteints d'un déficit en ENPP1, une maladie génétique rare et chronique

** Les enfants atteints d'un déficit en ENPP1 développent généralement une forme de rachitisme qui affaiblit les os et peut entraîner des douleurs et des difficultés motrices

** BMRN indique que l'essai n'a pas montré d'amélioration d'un indicateur de l'impact du traitement chez les enfants atteints de rachitisme

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action a perdu 14,9 % depuis le début de l'année