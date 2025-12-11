Biohaven fait un bond en avant grâce à un traitement anticancéreux prometteur dans le cadre d'un essai de stade précoce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Biohaven BHVN.N augmentent de 8,5 % à 11,50 $ ** La société déclare que son traitement expérimental, le BHV-1510, en combinaison avec le Libtayo de Regeneron Pharmaceuticals REGN.O , a montré une efficacité et une sécurité gérable pour plusieurs tumeurs dans un essai de stade précoce ** La société indique que les patients recevant le traitement toutes les trois semaines ont présenté une réponse confirmée de 72,7 % ** La thérapie combinée est testée chez des patients prétraités atteints de cancers avancés - BHVN

** RBC Capital Markets déclare qu'elle "considère ces résultats d'efficacité et d'innocuité comme prometteurs"

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 69,2 % depuis le début de l'année