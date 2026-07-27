Biohaven en hausse après que le jury a accordé des dommages-intérêts dans le cadre du procès concernant un secret commercial à Yale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 juillet - ** L'action de Biohaven BHVN.N progresse de 3% à 14,74 dollars
** Le laboratoire pharmaceutique indique qu'un jury fédéral américain a conclu qu'Avilar Therapeutics et RA Capital Management avaient, de manière délibérée et malveillante , volé une technologie relevant du secret commercial développée à l'université de Yale et liée à la dégradation ciblée des protéines
** BHVN a obtenu une licence pour la plateforme MODA de dégradation ciblée des protéines de Yale et détient les droits de développement et de commercialisation de cette technologie
** Le jury a également conclu que RA Capital avait violé un accord de confidentialité conclu en 2019 avec Yale
** Il a accordé 2 millions de dollars à Yale pour rupture de contrat et 1 million de dollars à Yale et à BHVN chacun pour détournement de secret d’affaires
** BHVN et Yale ont fait valoir que RA Capital avait utilisé ces informations pour contribuer à la création d’Avilar, une société concurrente spécialisée dans le développement de médicaments
** Une action en justice a été intentée contre Avilar et RA Capital en mars 2023 devant le tribunal fédéral de première instance du district du Delaware
** À la clôture d'hier, BHVN affichait une hausse de 30% depuis le début de l'année
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