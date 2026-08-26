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Biohaven accorde une licence pour un médicament contre l'épilepsie à la société sud-coréenne SK Biopharmaceuticals pour un montant pouvant atteindre 795 millions de dollars
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 08:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Biohaven BHVN.N a conclu un accord de licence avec le laboratoire pharmaceutique sud-coréen SK Biopharmaceuticals 326030.KS portant sur la plateforme de médicaments antiépileptiques de Biohaven, dont l'Opakalim, pour un montant pouvant atteindre 795 millions de dollars, ont annoncé mercredi les deux sociétés dans un communiqué.

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