Biohaven accorde une licence pour un médicament contre l'épilepsie à la société sud-coréenne SK Biopharmaceuticals pour un montant pouvant atteindre 795 millions de dollars

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Biohaven BHVN.N a conclu un accord de licence avec le laboratoire pharmaceutique sud-coréen SK Biopharmaceuticals 326030.KS portant sur la plateforme de médicaments antiépileptiques de Biohaven, dont l'Opakalim, pour un montant pouvant atteindre 795 millions de dollars, ont annoncé mercredi les deux sociétés dans un communiqué.