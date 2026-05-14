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Biogen va poursuivre le développement d'un médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer malgré l'échec d'un essai clinique de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours, ajout des commentaires de la société aux paragraphes 4 et 5, et des commentaires des analystes aux paragraphes 9 et 11)

Biogen BIIB.O va faire passer son médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer en phase avancée de développement après qu'une étude de phase intermédiaire a montré qu'il ralentissait le déclin mental et réduisait une protéine cérébrale clé liée à la maladie, bien qu'il n'ait pas atteint l'objectif principal de l'essai.

L'action du laboratoire a progressé d'environ 6 % en pré-ouverture .

Le médicament, le diranersen, agit en bloquant la production de tau, une protéine qui s'accumule dans le cerveau des patients atteints d'Alzheimer et perturbe la communication entre les cellules cérébrales tout en contribuant au déclin cognitif.

"Nous pensons avoir observé une convergence sans précédent et convaincante des résultats d'efficacité et des biomarqueurs pour un agent ciblant la protéine tau dans une étude randomisée sur la maladie d'Alzheimer à un stade précoce", a déclaré Priya Singhal, vice-présidente exécutive et responsable du développement chez Biogen.

Ces données donnent à l'entreprise la confiance nécessaire pour passer à des essais de plus grande envergure, en phase avancée, requis pour l'autorisation réglementaire, a ajouté Mme Singhal. L'étude a porté sur 416 participants présentant une déficience cognitive légère, qui n'avaient jamais reçu de traitement anti-amyloïde auparavant. Les patients ayant reçu le médicament ont présenté une réduction significative des taux de protéine tau dans le cerveau, quel que soit le dosage testé. Ils ont également montré des signes de ralentissement du déclin cognitif, l'effet le plus marqué ayant été observé à la dose la plus faible, a indiqué Biogen.

Le laboratoire pharmaceutique n’a fourni aucun détail sur l’ampleur de cet effet. Toutefois, l'essai n'a pas atteint son objectif principal, qui était de démontrer un effet dose-réponse sur une échelle standard utilisée pour évaluer la gravité de la démence à 76 semaines, a déclaré la société.

"Nous sommes encouragés par la possibilité d'un bénéfice cognitif lié au traitement ciblant la protéine tau, mais l'absence de réponse dose-effet crée une incertitude quant à la cohérence de ce bénéfice chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets. Biogen a déclaré qu'elle présenterait l'intégralité des données de l'étude lors d'un congrès médical plus tard dans l'année.

"Bien que les données soient mitigées, l'absence de relation dose-réponse n'invalide pas le programme", a déclaré Geoffrey Meacham, analyste chez Citi.

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BIOGEN
204,5300 USD NASDAQ 0,00%
IONIS PHARMACEUT
77,6000 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/05/2026 à 14:22:04.

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