(CercleFinance.com) - Biogen publie un chiffre d'affaires de 2466M$ au titre du 3e trimestre, témoignant d'un repli de 3% de l'activité par rapport à la même période un an plus tôt.



La société enregistre un résultat net part du groupe de 388 M$, loin de la perte de 68 M$ enregistre un an plus tôt, laissant apparaître un BPA de 2,67$, contre -0,47$ au 3e trimestre 2023.



En données ajustées, le BPA ressort à 4,08$, en baisse de 6%.



'Nous continuons à observer un élan avec le lancement de nouveaux produits et nous sommes de plus en plus enthousiastes quant au potentiel de notre pipeline. Ce trimestre, nous avons connu plusieurs développements positifs significatifs dans des domaines clés de notre pipeline en phase avancée, ce qui, selon nous, souligne la valeur potentielle tant pour les patients que pour les actionnaires', indique Christopher A. Viehbacher, CEO de Biogen.



Dans ce contexte, Biogen relève ses prévisions de BPA ajusté pour 2024, ciblant désormais une fourchette de 16,1 à 16,6$, vs de 15,75$ à 16,25$ précédemment.





