Biogen prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations grâce à l'augmentation des ventes de Leqembi

Biogen BIIB.O a prévu vendredi un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur la demande de médicaments plus récents et de son traitement contre la maladie d'Alzheimer Leqembi, alors que les médicaments plus anciens contre la sclérose en plaques subissent la pression de versions moins chères.

Le fabricant américain de médicaments a également publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, aidés par des contributions plus importantes de nouveaux médicaments spécialisés dans les maladies rares, tels que Skyclarys, un médicament contre l'ataxie de Friedreich, et Zurzuvae, un traitement contre la dépression post-partum, ainsi que par des mesures continues de réduction des coûts.

Biogen prévoit un bénéfice ajusté entre 15,25 et 16,25 dollars par action pour 2026, ce qui est supérieur aux attentes moyennes des analystes (14,92 dollars).

Cependant, le chiffre d'affaires total devrait diminuer d'un pourcentage moyen à un chiffre en glissement annuel, car la société s'attend à de nouvelles baisses des ventes de ses thérapies contre la sclérose en plaques.

Les ventes mondiales de Leqembi, que la société vend avec la société japonaise Eisai 4523.T , ont augmenté de 54 % pour atteindre environ 134 millions de dollars par rapport à l'année précédente, après une lente montée en puissance due à des préoccupations concernant le coût, l'efficacité et les effets secondaires. Le consensus à Wall Street était de 129 millions de dollars, selon la société de courtage Bernstein.

L'année dernière, Biogen a reçu l'approbation des États-Unis pour une injection hebdomadaire de Leqembi sous la peau , permettant une option de traitement plus facile après une perfusion intraveineuse initiale.

La Food and Drug Administration américaine devrait décider d'une dose initiale sous-cutanée pour Leqembi d'ici le 24 mai.

Sur une base ajustée, Biogen a gagné 1,99 $ par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, dépassant les attentes de 1,59 $, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 2,3 milliards de dollars pour le trimestre, au-dessus des attentes de 2,2 milliards de dollars.

Les ventes de médicaments contre la sclérose en plaques, tels que Tecfidera, ont chuté de plus de 14 % pour atteindre 917 millions de dollars.

Son portefeuille de maladies rares, qui comprend Skyclarys et Spinraza, un médicament contre l'amyotrophie spinale, a enregistré des ventes de 515 millions de dollars au quatrième trimestre, soit une baisse de près de 4 % par rapport à l'année précédente.

Cette baisse est due à une chute de 15 % des ventes de Spinraza en raison du calendrier des livraisons en dehors des États-Unis, a déclaré Biogen.