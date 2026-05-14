Biogen en hausse grâce à ses projets visant à faire progresser le développement d'un traitement expérimental contre la maladie d'Alzheimer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** L'action de Biogen BIIB.O progresse de 10% à 227,28 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce son intention de faire passer son traitement expérimental contre la maladie d'Alzheimer, le diranersen, à un stade avancé de développement

** Elle précise que le traitement a montré une forte réduction de l'accumulation de tau, une protéine liée à la maladie d'Alzheimer, et a démontré des bénéfices cognitifs chez les patients lors d'un essai de phase intermédiaire

** BIIB indique que le traitement n'a pas démontré que des doses plus élevées étaient plus efficaces que des doses plus faibles selon une échelle standard utilisée pour évaluer la gravité de la démence

** Les actions de Denali Therapeutics DNLI.O , qui développe également un traitement contre la maladie d'Alzheimer, ont progressé de 8,6% avant l'ouverture du marché

** À la clôture d'hier, BIIB affichait une hausse de 16,2% depuis le début de l'année