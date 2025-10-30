 Aller au contenu principal
Biogen dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels et envisage de conclure des accords pour développer son portefeuille de produits en phase de démarrage
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 20:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 4, des actions au paragraphe 5)

Biogen BIIB.O a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre, aidé par des ventes plus importantes que prévu de certains de ses traitements contre la sclérose en plaques.

La société a toutefois revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels, car elle s'attend à devoir supporter une charge de 1,25 dollar par action au titre des frais de recherche et de développement liés à certaines acquisitions au cours du quatrième trimestre.

Biogen a déclaré qu'elle cherchait à conclure des accords pour développer son portefeuille de produits en phase de démarrage, alors que les ventes de ses médicaments contre la sclérose en plaques, qui étaient autrefois les plus vendus, sont en baisse face à une concurrence féroce sur un marché des traitements très encombré.

"Nous prévoyons d'annoncer au moins un, voire deux autres accords de recherche d'ici la fin de l'année", a déclaré le directeur général Christopher Viehbacher lors d'un appel téléphonique pour discuter des résultats.

Les actions de Biogen ont augmenté de plus de 2 % dans les échanges de l'après-midi.

Au début de l'année, Biogen a obtenu une licence pour le médicament expérimental de Vanqua Bio, qui cible les troubles inflammatoires, pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,06 milliard de dollars.

Au troisième trimestre, Biogen a fait état d'une croissance régulière de son traitement contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi, qui a connu un démarrage lent en raison de préoccupations liées au coût, à l'efficacité et aux effets secondaires.

Les ventes mondiales de Leqembi, développé avec le Japonais Eisai 4523.T , ont augmenté de plus de 80% au cours du trimestre pour atteindre environ 121 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Ses ventes aux États-Unis ont augmenté de près de 10 % pour atteindre 69 millions de dollars.

Une version de Leqembi à injection hebdomadaire sous la peau a été approuvée aux États-Unis en août, offrant une option pratique d'administration à domicile pour les patients après une série initiale de perfusions intraveineuses.

Biogen prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2025 compris entre 14,50 et 15,00 dollars, contre 15,50 et 16,00 dollars prévus précédemment.

Il a gagné 4,81 $ par action pour le trimestre, dépassant les attentes de 3,88 $ par action.

Les ventes de médicaments contre la sclérose en plaques, y compris Vumerity, ont augmenté de près de 1 % pour atteindre 1,06 milliard de dollars, dépassant une estimation combinée de 950,69 millions de dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

Son portefeuille de maladies rares - qui comprend le médicament contre les troubles génétiques Skyclarys et le médicament contre l'amyotrophie spinale Spinraza - a enregistré des ventes de 533 millions de dollars au cours du trimestre, soit une hausse de près de 8 % par rapport à l'année précédente.

Valeurs associées

BIOGEN
149,6100 USD NASDAQ +1,18%
EISAI CO LTD
32,0000 USD OTCBB +16,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

