Biogen dépasse les prévisions trimestrielles grâce au succès de ses médicaments destinés au traitement des maladies rares

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* Relève de 20 cents la fourchette basse du bénéfice par action ajusté pour 2026

* Les ventes liées aux maladies rares progressent de 27 % pour atteindre 676 millions de dollars

* Prévoit 250 millions de dollars de bénéfices annualisés liés à l'acquisition d'Apellis d'ici fin 2027

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6, détails issus de la conférence téléphonique aux paragraphes 3 et 8)

par Christy Santhosh

Biogen BIIB.O a dépassé mercredi les estimations de Wall Street pour ses résultats du troisième trimestre, la forte demande pour ses traitements contre les maladies rares et la maladie d’Alzheimer ayant contribué à compenser le recul de son activité «sclérose en plaques», sous pression.

Le laboratoire pharmaceutique américain a renforcé son engagement dans le domaine des maladies rares en rachetant Apellis Pharmaceuticals pour 5,6 milliards de dollars, ajoutant ainsi à son portefeuille les médicaments prometteurs Syfovre et Empaveli, alors que son directeur général, Chris Viehbacher, cherchait à redynamiser l’activité.

M. Viehbacher a déclaré mercredi qu’il s’attendait à ce qu’Apellis contribue au résultat ajusté dès 2027, en générant au moins 250 millions de dollars d’économies annuelles et d’autres avantages d’ici la fin de l’année.

Les ventes de Syfovre, un médicament destiné au traitement des maladies oculaires, ont progressé de 27 % pour atteindre 191 millions de dollars au cours du trimestre, tandis que celles d’Empaveli, un traitement contre les maladies rénales, se sont élevées à 52 millions de dollars, soit une hausse de 92 % par rapport à l’année précédente.

Les ventes de son portefeuille de médicaments destinés aux maladies rares – qui comprend le Skyclarys, un médicament contre les troubles génétiques, et le Spinraza, un médicament contre l’atrophie musculaire spinale – ont bondi de 27 % pour atteindre 676 millions de dollars.

« Nous pensons que ce trimestre laisse entrevoir les premiers signes de reprise indiquant qu’Apellis, grâce à ses produits en croissance, peut stabiliser son chiffre d’affaires et soutenir la reprise de ses bénéfices, alors que 2026 semble de plus en plus marquer le creux de la vague », a déclaré Geoffrey Meacham, analyste chez Citi.

L'action Biogen a progressé de 1 % en début de séance.

M. Viehbacher s’attend à ce que les résultats des essais cliniques de phase avancée, attendus au cours de l’année prochaine, soutiennent la croissance à long terme, les analystes mettant en avant le litifilimab, un médicament contre le lupus, et le felzartamab, un traitement contre les maladies rénales, comme moteurs potentiels de croissance.

« Notre ambition pour les prochaines années est de disposer d’au moins 20 programmes en phase précoce de développement », a déclaré M. Viehbacher lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Les ventes mondiales de son médicament contre la maladie d’Alzheimer, le Leqembi, développé en collaboration avec la société japonaise Eisai 4523.T , ont bondi de 67 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre environ 202 millions de dollars.

Les ventes de ses médicaments contre la sclérose en plaques ont reculé de 13 %, à 919 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires total a progressé de 11 % pour atteindre 2,80 milliards de dollars au cours du trimestre, dépassant les estimations de 2,63 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Biogen a relevé de 20 cents la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, à 12,20 dollars par action, tout en maintenant la fourchette haute à 13 dollars. Le point médian de cette fourchette révisée est supérieur aux attentes, qui s’établissaient à 12,36 dollars.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 2,62 dollars par action pour le trimestre, contre des prévisions de 1,99 dollar.