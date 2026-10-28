Biogen dépasse les prévisions pour le troisième trimestre grâce à la bonne performance de ses médicaments destinés au traitement des maladies rares

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Biogen BIIB.O a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street pour ses résultats du troisième trimestre, la forte demande pour ses médicaments destinés au traitement des maladies rares et de la maladie d’Alzheimer ayant contribué à compenser la baisse des ventes de ses traitements contre la sclérose en plaques.

Le laboratoire pharmaceutique mise sur le Syfovre et l’Empaveli, des traitements acquis lors de son récent rachat d’Apellis Pharmaceuticals pour 5,6 milliards de dollars, ainsi que sur ses médicaments destinés aux maladies rares pour stimuler sa croissance, alors que la pression sur les prix pèse sur son portefeuille vieillissant de traitements contre la sclérose en plaques.

Les ventes de Syfovre, un médicament destiné au traitement des maladies oculaires, ont progressé de 27 % pour atteindre 191 millions de dollars au troisième trimestre, tandis que celles d’Empaveli, un traitement contre les maladies rénales, se sont élevées à 52 millions de dollars, soit une hausse de 92 % par rapport à l’année précédente.

Son portefeuille de médicaments destinés aux maladies rares – qui comprend le Skyclarys, destiné au traitement des troubles génétiques, et le Spinraza, destiné au traitement de l’atrophie musculaire spinale – a généré un chiffre d’affaires de 676 millions de dollars au cours du trimestre, soit une hausse de 27 % par rapport à l’année précédente.

Le directeur général Christopher Viehbacher s’attend à ce que les résultats des essais cliniques de phase avancée, attendus au cours de l’année prochaine, soutiennent la croissance à long terme, les analystes mettant en avant le litifilimab, un médicament contre le lupus, et le felzartamab, un traitement contre les maladies rénales, comme moteurs potentiels de croissance.

Les ventes mondiales de son médicament contre la maladie d’Alzheimer, Leqembi, développé en collaboration avec Eisai

4523.T , ont augmenté de 67 % par rapport à l’année précédente pour atteindre environ 202 millions de dollars, dépassant ainsi les prévisions moyennes des analystes qui s’élevaient à 130,6 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Biogen compte sur les récentes autorisations accordées aux États-Unis pour une formulation sous-cutanée plus pratique du Leqembi afin de stimuler l’adoption du traitement par les patients.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 11 % pour atteindre 2,8 milliards de dollars, dépassant les estimations qui s’établissaient à 2,63 milliards de dollars.

Biogen a relevé de 20 cents la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, tablant désormais sur une fourchette comprise entre 12,20 et 13 dollars par action, contre une fourchette comprise entre 12 et 13 dollars précédemment. Le point médian de cette nouvelle fourchette est supérieur aux prévisions, qui s’établissaient à 12,36 dollars.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 2,62 dollars par action pour le trimestre, contre des prévisions de 1,99 dollar.