Biogen dépasse les prévisions de bénéfices, la demande de nouveaux médicaments pour les maladies rares alimentant sa croissance

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* Les ventes de Leqembi ont dépassé les prévisions, 78% des patients poursuivant le traitement à 18 mois

* Le directeur général Christopher Viehbacher annonce une réorientation vers la recherche précoce et une moindre concentration sur les fusions-acquisitions de grande envergure

* Le bénéfice et le chiffre d'affaires trimestriels ajustés dépassent les prévisions Les actions progressent de près de 6%

(Mise à jour des informations sur l'action, ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 6 et d'informations contextuelles tout au long du texte) par Mariam Sunny

Biogen BIIB.O a dépassé les attentes pour le premier trimestre mercredi, les ventes plus soutenues de ses médicaments contre la maladie d'Alzheimer et de ses nouveaux traitements contre les maladies rares ayant contribué à compenser la baisse de la demande pour ses traitements traditionnels contre la sclérose en plaques, ce qui a fait grimper son action de 6%.

Le laboratoire pharmaceutiquerenforce son portefeuille de candidats prometteurs et de nouveaux médicaments axés sur l'immunologie et les maladies rares grâce à des acquisitions et des partenariats, et les derniers résultats montrent que ces efforts portent leurs fruits.

“La situation de Biogen s'améliore progressivement à mesure que l'entreprise évolue au-delà du simple cadre de l'Alzheimer et du Leqembi”, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan, ajoutant que plusieurs étapes clés du pipeline au cours des 12 à 18 prochains mois pourraient réduire le risque d'exécution.

Elle a renforcé son portefeuille le mois dernier grâce au rachat d'Apellis Pharmaceuticals pour 5,6 milliards de dollars , ajoutant ainsi un traitement prometteur contre les maladies rénales et s'imposant dans le domaine des soins rénaux alors qu'elle développe son principal candidat en phase avancée, le felzartamab .

Le directeur général Christopher Viehbacher a déclaré que cette transaction réduisait la nécessité de nouvelles fusions-acquisitions de grande envergure, l'accent étant désormais mis sur la recherche en phase précoce, où le pipeline est “assez maigre”.

La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 14,25 et 15,25 dollars par action, contre 15,25 et 16,25 dollars précédemment, reflétant un impact de 1 dollar par action lié aux frais d'acquisition.

Elle prévoit de mettre à jour ses perspectives pour 2026 après la finalisation de l'opération au deuxième trimestre.

Les ventes mondiales du médicament contre la maladie d'Alzheimer Leqembi, développé avec Eisai 4523.T , ont augmenté de 74% par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 168 millions de dollars, dont 86 millions aux États-Unis, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 131 millions de dollars.

Biogen a indiqué que les données du monde réel montraient qu'environ 78% des patients continuaient à prendre Leqembi après 18 mois.

Les autorités sanitaires américaines devraient se prononcer d'ici le 24 mai sur une dose initiale sous-cutanée de Leqembi qui permettrait une administration à domicile, une mesure susceptible d'alléger les contraintes de capacité et d'élargir l'accès des patients au traitement.

Le bénéfice trimestriel ajusté s'est élevé à 3,57 dollars par action, bien au-dessus des estimations de 2,77 dollars par action.

Le chiffre d'affaires a atteint 2,48 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 2,26 milliards de dollars.

Les ventes de médicaments contre la sclérose en plaques, dont le Vumerity, ont légèrement augmenté pour atteindre 957,5 millions de dollars, dépassant une estimation combinée de 891 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires lié aux maladies rares, à 557,2 millions de dollars, a également dépassé les attentes.