Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Biogen: BTD obtenue dans le rejet de greffes de rein information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - Biogen indique que son felzartamab a reçu la désignation de thérapie révolutionnaire (BTD) de la part de la FDA des États-Unis, pour le traitement du rejet induit par les anticorps (AMR) tardif, chez les patients transplantés rénaux.



'Le rejet induit par les anticorps est l'une des principales raisons de l'échec des greffes de rein, et les patients souffrant d'AMR ont actuellement d'énormes besoins médicaux non satisfaits', souligne Travis Murdoch, responsable de HI-Bio chez Biogen.



Pour rappel, la BTD offre des opportunités supplémentaires d'impliquer la FDA et de soutenir le programme de développement de candidats médicaments pour des maladies graves et qui ont des preuves cliniques préliminaires encourageantes.



Les données du programme de développement clinique qui a soutenu cette désignation ont été publiées dans le New England Journal of Medicine et présentées lors du 61e congrès de l'Association européenne du rein (ERA) à Stockholm, en mai 2024.





Valeurs associées BIOGEN 185,76 USD NASDAQ +1,90%