Biogen au-dessus des MM20 et MM50 avec flux acheteur
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 09:23
Sur un mois, la hausse de 1,4% prolonge le gain de 12,1% sur trois mois, plaçant le titre dans une phase de consolidation légèrement ascendante. Depuis la mi-avril, la construction technique s'appuie sur des creux et sommets progressivement plus élevés, traduisant la persistance d'un courant acheteur.
La résistance à 135,33 USD constitue la barrière immédiate, testée à plusieurs reprises, tandis que le support clé se situe à 122,68 USD, base du dernier mouvement haussier. Cette configuration conforte la probabilité d'une extension en cas de franchissement du plafond, dans un contexte de pressions acheteuses dominantes.
Biais haussier maintenu tant que les cours restent au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, invalidé en cas de repli sous 122,68 USD.
Valeurs associées
|134,9400 USD
|NASDAQ
|-0,18%
