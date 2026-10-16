BIO-UV Group : Guidance 2026 revue à la baisse

Révision de la guidance 2026
Bio-UV a abaissé ce matin sa guidance de chiffre d’affaires 2026, désormais attendue entre 35 M€ et 39 M€ contre 38-42 M€ précédemment, soit un ajustement de 7% en milieu de fourchette. Après un S1 à 20,1 M€, cette nouvelle fourchette implique un S2 compris entre 15 M€ et 19 M€, soit une variation comprise entre -4% et +22% par rapport à un S2 2025 de 15,5 M€. Pour mémoire, l’ancienne guidance supposait une croissance de +16% à +42%.
Recommandation
Nous abaissons notre OC à 2,00 € (vs 2,50 € précédemment), qui fait ressortir un EV/EBITDA 2027e de 7,8x, soit une décote de près de 30% par rapport aux peers (10,7x), et sommes toujours à Achat. En recul de 35% depuis le début de l’année, le titre ne devrait retrouver de dynamique qu’avec un retour visible à la croissance organique.
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