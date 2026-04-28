BIO-UV GROUP : BIO-UV Group Intègre le programme LIFE REWA de Réutilisation des eaux usées de la métropole de Montpellier

Avec le projet LIFE ReWa, Montpellier Méditerranée Métropole veut produire 110 000 mètres cube d'eau recyclée par an

Partenaire de la société Chemdoc Water Technologies depuis de nombreuses années, BIO-UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par ultraviolets, ozone et électrolyse de sel, annonce l'intégration de son réacteur UV-C RW à l'unité de traitement « mobile » pour produire de l'eau recyclée de haute qualité à partir des eaux usées. Ce projet s'intègre dans le cadre du programme européen LIFE ReWa porté par la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole en consortium avec Montpellier Méditerranée Métropole, DV2E et l'Université de Montpellier-Institut Européen des Membranes.

Cette unité mobile a pour vocation de tester les différents systèmes de traitement dont l'UV-C pour définir des qualités d'eau (issue des eaux usées) capables de répondre à différents usages (nettoyage des espaces verts, voiries, irrigation agricole…).

Un projet précurseur en France

Financé par l'Europe, la région Occitanie et l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse, ce projet pilote initié par la Régie des Eaux de Montpellier a pour objectifs de préserver la ressource en eau, sauvegarder l'eau potable et faire de la REUSE pour les besoins urbains.

Avec ses treize stations d'épuration, Montpellier Méditerranée Métropole rejette actuellement environ 32 millions de mètres cube d'eaux usées traitées (EUT) chaque année dans la mer et les cours d'eau. Seul 0,01 % des eaux usées traitées sont actuellement réutilisés. Pour changer cette situation, et limiter les prélèvements d'eau douce naturelle, la métropole a souhaité créer et mettre à disposition une nouvelle ressource : de l'eau recyclée produite à partir d'eaux usées traitées de qualité adaptée pour répondre à différents usages (agricoles, industriels et urbains).

Pour y arriver, la Régie des Eaux de Montpellier soutenue par la métropole et ses partenaires, innove via la mise en place d'un dispositif nouveau avec :

• La mise en place d'unités de stockage d'eau recyclée sur plusieurs STEP de la métropole pour la mettre à disposition des utilisateurs.

• La construction d'une unité de production « mobile » d'eau recyclée à partir des eaux usées, en sortie de station d'épuration, pour les rendre compatibles avec les différents usages ciblés. Le projet de construction de ce container mobile a été mené par Chemdoc qui a fait appel à BIO-UV Group pour l'un des traitements aux UV-C.

La technologie UV-C de BIO-UV Group au coeur des systèmes de traitement utilisés par l'unité mobile du projet LIFE ReWa

Le principe du container mobile est de tester différents procédés de traitement pour établir des qualités d'eau qui répondent aux besoins d'usage urbains différents : voiries, incendies et aérosols - nettoyages des réseaux et espaces verts - usages industriels et aérosols - irrigation agricole.

“Le camion du projet REWA est un formidable démonstrateur des possibilités offertes par les techniques de purification et désinfection de l'eau au service des nouveaux usages de la réutilisation des eaux usées urbaines, des plus simples aux plus exigeantes, calquées sur les exigences de l'eau potable. BIO-UV Group nous accompagne depuis des années, en nous faisant bénéficier de leur expertise en désinfection”, annonce Salvador Pérez, Directeur de Chemdoc Water Technologies.

Cette unité mobile permettra de poser les règles d'un protocole de traitement en REUSE, et de définir des qualités d'eau modulables et adaptées à chaque application. Pour définir ces « normes », cette unité mobile de REUT viendra réaliser des tests sur l'eau en sortie de 5 STEP de la métropole (Lattes, Fabrègues, Cournonterral, Villeneuve-lès-Maguelone et Saint Georges d'Orques), un procédé de traitement basé sur l'ultrafiltration et la désinfection par UV a été défini en amont : 4 qualités d'eau de 25 à 40 m3/h.

"Le projet LIFE ReWa représente une aventure à la fois technique et administrative, portée par une ambition forte : démontrer qu'il est possible de transformer nos eaux usées en une ressource précieuse. Innovant, multisites et multi-usages, ce projet s'appuie sur des technologies membranaires et de désinfection pour produire des eaux recyclées. L'objectif est clair : proposer des eaux adaptées à une grande diversité d'usages, nettoyage des espaces publics, hydrocurage des réseaux, lutte contre les incendies, arrosage des espaces verts ou encore irrigation agricole. LIFE ReWa, c'est une démarche concrète, pionnière en France, pour préserver la ressource et bâtir un futur plus durable." déclare Anne-Bénédicte Wommelsdorf, Coordinatrice de Projet LIFE ReWa.

« Nous sommes ravis de faire partie de ce projet vraiment précurseur en France et en Europe, aux côtés de notre partenaire Chemdoc, qui va apporter des données techniques précieuses et permettre de définir un cahier des charges sur les traitements et qualités d'eau à utiliser en fonction des applications. Ces relevés vont être essentiels pour l'usage des eaux usées traitées en milieu urbain ces prochaines années », déclare Laurent Emmanuel Migeon, PDG de BIO-UV Group.

À propos de BIO-UV Group

Depuis plus de 35 ans, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de traitement de l'eau par rayons ultraviolets (UV-C), ozone, AOP et électrolyse de sel pour diverses applications : piscines, aquaculture, aquarium, eaux de process industriel, eaux usées et potabilisation. En 2011, elle a ajouté à sa gamme le traitement des eaux de ballast des navires. Les produits de la société sont industrialisés dans ses sites de production spécialisés à Lunel et Muret, en France, ainsi qu'en Grande-Bretagne, ce qui lui permet de

répondre rapidement aux exigences spécifiques de ses clients partout dans le monde. La société cotée en bourse depuis juillet 2018, a un chiffre d'affaires consolidé de 35,9 millions d'euros en 2025 et un effectif actuel de 150 employés. Plus de 50% des ventes du groupe sont réalisées à l'export.