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BIO-UV Group abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 08:46

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Le spécialiste du traitement et de la désinfection de l'eau a revu à la baisse ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2026. Le groupe anticipe désormais des revenus compris entre 35 et 39 millions d'euros, contre une fourchette initiale de 38 à 42 millions d'euros, soit une révision d'environ 7%.

Cet ajustement s'explique principalement par l'allongement des cycles de décision de certains clients en Asie-Pacifique, ainsi que par le report ou l'annulation de plusieurs projets au Moyen-Orient, sur fond d'incertitudes géopolitiques aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.

Malgré ces difficultés, BIO-UV Group souligne la solidité de ses fondamentaux, portée par la diversification de ses marchés et des besoins structurels croissants en matière de traitement de l'eau.

Le groupe entend également accélérer sa réorganisation commerciale avec l'arrivée de Boris Delmas au poste de directeur commercial Solutions le 1er novembre 2026. Parallèlement, sa filiale Triogen a renouvelé pour trois ans son contrat de fabrication avec Veolia Water Technologies & Solutions, confortant ainsi un partenariat stratégique.

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