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Bio-Techne n'atteint pas ses objectifs de chiffre d'affaires, la baisse des financements universitaires aux États-Unis ayant pesé sur la demande
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de biotechnologie Bio-Techne

TECH.O a annoncé mercredi des résultats inférieurs aux prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre, les coupes dans les financements universitaires américains ayant pesé sur la demande pour ses produits destinés au développement de médicaments.

Voici quelques détails:

* Basée à Minneapolis, dans le Minnesota, la société développe des produits utilisés dans la recherche médicale, le développement de médicaments et le diagnostic.

* Le chiffre d'affaires trimestriel de Bio-Techne s'est établi à 311,4 millions de dollars, en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 317,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* L'incertitude liée aux coupes dans le financement universitaire américain ainsi que les inquiétudes concernant les droits de douane du président Donald Trump pèsent sur les clients de la société.

* Le directeur général Kim Kelderman a déclaré que la demande ne s'était pas encore redressée de manière générale, ajoutant que si le financement de la biotechnologie restait solide, cela "ne s'était pas encore traduit par une demande généralisée dans l'ensemble de notre portefeuille".

* Mais lespremiers indicateurs laissent entrevoir des perspectives plus constructives à mesure que les activités de financement et les achats des clients commencent à se réaligner, a ajouté M. Kelderman.

* Les marchés universitaires américains se sont stabilisés avec une croissance faible à un chiffre au cours du trimestre, a indiqué la société.

* Le chiffre d'affaires de la plus grande division de l'entreprise, spécialisée dans les sciences des protéines et qui développe et fabrique des composés biologiques pour la recherche et le diagnostic, a reculé de 1 % à 226,2 millions de dollars, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 230,63 millions de dollars.

* Le chiffre d'affaires de sa division de diagnostic et de génomique, qui fabrique des outils et des composés pour les thérapies et les vaccins, a chuté de 4 % à 85,6 millions de dollars, manquant les prévisions de 86,58 millions de dollars.

* La société a enregistré un bénéfice par action ajusté de 53 cents pour le trimestre, manquantles estimations de 54 cents.

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BIO-TECHNE
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