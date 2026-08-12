Bio-Techne en hausse grâce à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 août - ** L'action de la société spécialisée dans les sciences de la vie Bio-Techne TECH.O progresse de 1,2% à 73 dollars en pré-ouverture
** Le chiffre d'affaires de la société au quatrième trimestre , qui s'élève à 321,2 millions de dollars , dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 314,7 millions de dollars, selon les données de LSEG
** La société annonce un bénéfice ajusté de 52 cents par action au quatrième trimestre , conforme aux estimations moyennes des analystes
** Bio-Techne est en passe d'être rachetée par l'allemand Merck KGaA MRCG.DE dans le cadre d'une opération évaluée à environ 11,3 milliards de dollars, dette comprise
** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre affiche une hausse de 22,7%
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