Bio-Techne dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à une hausse de la demande dans les domaines de la recherche et du diagnostic

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Bio-Techne TECH.O a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, grâce à la croissance de ses activités de recherche et de diagnostic.

Voici quelques détails:

* Bio-Techne est en passe d'être rachetée par l'allemand Merck KGaA MRCG.DE dans le cadre d'une opération évaluée à environ 11,3 milliards de dollars, dette comprise.

* “Nous avons clôturé l'exercice 2026 avec des performances en hausse et une exécution solide dans l'ensemble de l'entreprise”, a déclaré Kim Kelderman, directeur général de Bio-Techne.

* Le chiffre d'affaires du segment “Protein Sciences”, principale activité de Bio-Techne spécialisée dans la fourniture de protéines, d'anticorps et de réactifs de recherche, a progressé de 2,1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 231,2 millions de dollars au cours du trimestre.

* Le chiffre d'affaires du segment “Diagnostics and Spatial Biology”, qui propose des produits de biologie spatiale, des tests diagnostiques et des produits de contrôle qualité pour laboratoires, a progressé de 0,5 % pour atteindre 90,1 millions de dollars.

* Le chiffre d'affaires trimestriel de 321,2 millions de dollars a dépassé les estimations moyennes des analystes, qui s'élevaient à 314,7 millions de dollars.

* Le bénéfice ajusté s'est établi à 52 cents par action, conformément aux estimations des analystes.