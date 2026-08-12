 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bio-Techne dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à une hausse de la demande dans les domaines de la recherche et du diagnostic
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 13:15
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bio-Techne TECH.O a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, grâce à la croissance de ses activités de recherche et de diagnostic.

Voici quelques détails:

* Bio-Techne est en passe d'être rachetée par l'allemand Merck KGaA MRCG.DE dans le cadre d'une opération évaluée à environ 11,3 milliards de dollars, dette comprise.

* “Nous avons clôturé l'exercice 2026 avec des performances en hausse et une exécution solide dans l'ensemble de l'entreprise”, a déclaré Kim Kelderman, directeur général de Bio-Techne.

* Le chiffre d'affaires du segment “Protein Sciences”, principale activité de Bio-Techne spécialisée dans la fourniture de protéines, d'anticorps et de réactifs de recherche, a progressé de 2,1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 231,2 millions de dollars au cours du trimestre.

* Le chiffre d'affaires du segment “Diagnostics and Spatial Biology”, qui propose des produits de biologie spatiale, des tests diagnostiques et des produits de contrôle qualité pour laboratoires, a progressé de 0,5 % pour atteindre 90,1 millions de dollars.

* Le chiffre d'affaires trimestriel de 321,2 millions de dollars a dépassé les estimations moyennes des analystes, qui s'élevaient à 314,7 millions de dollars.

* Le bénéfice ajusté s'est établi à 52 cents par action, conformément aux estimations des analystes.

Valeurs associées

BIO-TECHNE
72,1400 USD NASDAQ -0,01%
MERCK
139,100 EUR XETRA -0,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,696 +16,78%
INNATE PHARMA
2,165 +13,95%
CAC 40
8 665,3 -0,57%
SOITEC
130,5 +6,84%
Pétrole Brent
89,01 -0,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank