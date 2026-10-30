"Binance n'a pas besoin de vendre ses actions SpaceX pour couvrir ses pertes", affirme son cofondateur

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Binance n'a pas besoin de vendre ses actions SpaceX, car son chiffre d'affaires annuel suffit à couvrir les pertes subies après le vol de 6,3 milliards de dollars par des pirates informatiques sur la plateforme de cryptomonnaies, a déclaré vendredi le cofondateur Yi He dans un message publié sur X.

Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, avait écrit sur X dans une réponse précédente adressée à Elon Musk, directeur général de SpaceX SPCX.O , que la plateforme détenait "1,x milliard de dollars rien que dans SpaceX".