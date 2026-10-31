Binance affirme avoir couvert à ce jour 90 % des pertes liées au piratage de 6,3 milliards de dollars

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(Mises à jour: ajout d'une citation au paragraphe 4, précisions sur le piratage au paragraphe 5, retraits au paragraphe 7 et détails sur le fonds au paragraphe 9)

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a déclaré samedi avoir réussi à remplacer 90 % du montant volé à la suite d'un piratage record de 6,3 milliards de dollars sur sa plateforme, en utilisant les fonds de l'entreprise pour acheter de nouveaux tokens.

Les 10 % restants sont constitués de tokens moins liquides, ce qui signifie que leur rachat pourrait prendre plus de temps, a-t-elle précisé dans un communiqué publié sur X.

"Nous avons désormais reconstitué 90 % des actifs volés, et nous nous engageons à couvrir les 10 % restants. Nos utilisateurs ne subiront pas les conséquences financières de cet incident", a déclaré samedi sur X le co-directeur général Richard Teng.

Les cours des cryptomonnaies ont chuté vendredi, tandis que Binance — la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde — s’est efforcée de rassurer ses clients sur la sécurité de leurs fonds après avoir perdu plus de 6 milliards de dollars de cryptomonnaies lors d’un piratage que les analystes ont attribué à la Corée du Nord .

M. Teng a déclaré vendredi ​que cette intrusion était une "attaque complexe" impliquant un ordinateur portable piraté et un logiciel malveillant conçu pour effacer toute trace de son activité, ce qui rendait les recherches et l’enquête plus difficiles.

À la suite de cette attaque, la plateforme a suspendu les retraits de fonds pour ses clients, mais elle a indiqué samedi qu’elle était toujours en bonne voie pour réactiver les retraits dès dimanche.

Binance a indiqué avoir mis de côté en interne environ 6,34 milliards de dollars provenant des fonds de la société pour couvrir les pertes.

Les fonds utilisés pour racheter des tokens provenaient en partie de son "Secure Asset Fund for Users" (SAFU) d’un montant d’un milliard de dollars — une réserve de bitcoins qu’elle détient pour protéger ses clients en cas de failles de sécurité —, ainsi que d’une partie de son fonds d’assurance sur les contrats à terme et de sa trésorerie d’entreprise, a-t-elle précisé sur X.

Binance a également indiqué avoir réalisé un nouvel instantané des actifs détenus sur sa plateforme à 00h00 GMT le 31 octobre, dans le cadre de son processus de preuve de réserves.

Les utilisateurs détenant les 10 tokens répertoriés — BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD et ZEC — pourront vérifier que leurs actifs sont couverts à un ratio minimum de 1:1 dès que la preuve complète sera disponible, a-t-elle précisé.