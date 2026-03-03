 Aller au contenu principal
Bimergen Energy finalise l'acquisition du projet de stockage d'énergie ; les actions sont en hausse
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 12:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions du producteur d'énergie Bimergen Energy BESS.A gagnent 7 % à 3,50 $ avant la mise sur le marché

** La société acquiert huit projets en phase finale de production distribuée de 9,9 MW (DG) de stockage d'énergie par batterie de l'entreprise IPP Solutions d'Aggreko, situés dans la région ERCOT South du Texas

** Les projets sont positionnés pour fournir une stabilité essentielle au réseau, soutenir l'intégration des énergies renouvelables et répondre à l'accélération de la demande d'électricité

** Cinq projets devraient atteindre la date de mise en service (ISD) à la fin de 2026, et les trois autres au début de 2027

** Bimergen prévoit d'attribuer des contrats de construction pour les projets dans un avenir proche

** L'acquisition est financée par la JV de Bimergen avec RelyEZ et les projets utilisent les batteries au lithium à l'échelle industrielle de RelyEZ

** Jusqu'à la dernière clôture, BESS a baissé de ~70% depuis le début de l'année

