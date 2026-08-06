BillionToOne recule après un trimestre conforme aux attentes, mais maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

6 août - ** L'action de la société de diagnostic moléculaire BillionToOne BLLN.O recule de 38,50% à 92.23 dollars ** La société a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel entre 450.0 millions et 465.0 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 109.4 millions de dollars, est globalement conforme aux estimations

** Selon la société de courtage BTIG, BLLN était très attendue pour la publication de ses résultats du deuxième trimestre et a surpris les observateurs en affichant un trimestre conforme aux attentes

** Au moins deux sociétés de courtage ont revu à la baisse leur objectif de cours pour la société **Le titre affiche une hausse de 12,6% depuis le début de l’année