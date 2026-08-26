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Billets d'avion : Marseille et Toulouse auront leurs vols directs pour les Etats-Unis dès 2027
information fournie par Boursorama avec Media Services 26/08/2026 à 10:34
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Les deux métropoles françaises font partie des destinations retenues par United Airlines dont un vaste plan de nouvelles dessertes vers l'Europe.

( AFP / KAMIL KRZACZYNSKI )

( AFP / KAMIL KRZACZYNSKI )

Washington-Toulouse et New York-Marseille : la compagnie aérienne américaine United Airlines a annoncé l'ouverture de deux lignes directes reliant les Etats-Unis à la Ville Rose et la cité phocéenne, dans le cadre de nouvelles dessertes directes à compter du printemps 2027,

La compagnie a justifié cette décision par la solidité persistante de la demande en voyages dans le monde entier malgré l'inflation, en particulier le prix du kérosène depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

"Nous inspirons les gens pour qu'ils voyagent dans des endroits dont ils n'ont jamais entendu parler", a commenté mardi 25 août lors d'une conférence de presse Patrick Quayle, vice-président d'United Airlines, plus grande compagnie aérienne au monde en sièges-kilomètres offerts (SKO).

La quasi totalité des dix nouvelles villes qu'elle compte desservir en direct se trouvent sur le continent européen: Luxembourg, Ljubljana (Slovénie), Olbia et Catane (Italie), Ibiza et Valence (Espagne), Terceira (Açores, Portugal) et Toulouse et Marseille (France). La dixième concerne l'île japonaise d'Okinawa, au Japon, qui sera la seule reliée avec la côte Ouest américaine, depuis San Francisco.

La liaison pour Marseille sera saisonnière

Seules les liaisons quotidiennes New York/Newark-Luxembourg et Washington Dulles-Toulouse seront opérées toute l'année. Les huit autres seront saisonnières, avec un calendrier spécifique à chaque desserte s'échelonnant entre le 27 mars et le 29 octobre 2027. Certains auront seulement trois ou quatre liaisons hebdomadaires.

Actuellement, en France, seule la ville de Nice dispose de liaisons directes avec les Etats-Unis, en dehors des aéroports parisiens. La desserte de Toulouse commencera le 26 avril et celle de Marseille (quotidienne) sera exploitée entre le 4 juin et le 5 septembre.

Par ailleurs, le transporteur a ajouté plusieurs nouvelles liaisons directes entre des villes qu'il desservait déjà depuis d'autres points de départ comme un Denver-Paris, un Washington-Milan ou un San Francisco-Tel Aviv.

Plusieurs liaisons seront opérées avec l'A321XLR d'Airbus, un monocouloir ayant une portée plus grande que les bicouloirs utilisés traditionnellement pour les longs-courriers. Les billets sont commercialisés dès cette semaine.

Ce programme de vols étoffé s'inscrit aussi dans la stratégie du PDG Scott Kirby de renforcer la compagnie aérienne dans le segment du voyage premium. Dans cette optique, les A321XLR auront une configuration de seulement 150 sièges au lieu des 244 possibles, pour permettre d'installer davantage de sièges premium, de sanitaires et un espace de restauration.

Le constructeur européen, tout comme son grand rival américain Boeing, ont pâti de contraintes dans leurs cadences de production du fait de problèmes d'approvisionnement. Pour autant, M. Kirby s'est montré confiant mardi dans la capacité d'Airbus de livrer les avions nécessaires avant le printemps 2027. "Nous sommes flexibles", a-t-il relativisé. "Certaines de ces dessertes auraient pu commencer l'an dernier si toutes les livraisons avaient été effectuées dans les temps", a-t-il relevé.

S'il a pris le risque de programmer des Airbus non encore livrés, il s'est gardé de le faire concernant le 737 MAX 10 de Boeing dont la certification par le régulateur américain est escomptée d'ici fin 2026, avec plusieurs années de retard. Les livraisons devraient alors commencer en 2027. United, plus gros acheteur de ce modèle et qui déjà a dû revoir ses programmes de vol du fait des retards, en attend 167 exemplaires dont vingt en 2027 et 147 au-delà.

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