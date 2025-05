Bill Gates va verser plus de 200 millions de dollars à sa fondation d'ici 2045 et critique Musk sur l'aide internationale

Bill Gates, co-fondateur de Microsoft et coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates, lors de la 3e édition des "Rendez-vous de Bercy" sur le thème de la croissance et du climat, au ministère de l'Economie et des Finances. A Paris, le 5 décembre 2023. ( AFP / THOMAS SAMSON )

"L’homme le plus riche du monde tue les enfants les plus pauvres du monde, cette image n’est pas belle à voir" a déclaré Bill Gates visant Elon Musk, à l'origine du démantèlement de l'USAID.

Dans une lettre ouverte publiée le jeudi 8 mai, le co-fondateur de Microsoft annonce qu'il va dépenser "plus de 200 milliards de dollars" d'ici 2045 dans sa foncation. " Ma fortune va diminuer de 99% sur les 20 prochaines années ". Il a aussi révélé que sa fondation serait dissoute fin 2045. "Les gens diront beaucoup de choses à mon décès", a-t-il poursuivi, "mais je suis résolu à ce que 'il est mort riche' ne soit pas l'une d'entre elles."

Le solde de sa fortune est estimé à quelque 113 milliards de dollars par le magazine Forbes. "Beaucoup de choses peuvent être faites en 20 ans", a expliqué le miliardaire américain dans une lettre ouverte au sujet de sa fondation qui lutte contre la pauvreté et la maladie. "Je veux m'assurer que le monde va de l'avant durant cette période."

Depuis sa création, en 2000, l a fondation est devenue un acteur majeur de la lutte contre la pauvreté et la maladie dans le monde. Elle a dépensé environ 100 milliards de dollars sur 25 ans , a indiqué à l'AFP son directeur général, Mark Suzman.

L'annonce intervient alors que le gouvernement Trump a drastiquement réduit le périmètre de l'agence d'aide internationale USAID, dont le budget se montait à 44 milliards de dollars en 2024 .

Manifestation devant le siège de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), juste avant la conférence de presse des démocrates du Congrès à Washington, le 3 février 2025. ( AFP / MANDEL NGAN )

Dans un entretien au New York Times , Bill Gates a mis en cause Elon Musk, placé à la tête d'une Commission pour l'efficacité gouvernementale (Doge), à l'origine du démantèlement d'USAID . " L'homme le plus riche du monde va être impliqué dans la mort d'enfants parmi les plus pauvres du monde ", a lancé l'entrepeneur, estimant que la contraction de l'aide américaine provoquerait la hausse de la mortalité infantile.

Selon Bill Gates, la réduction de voilure américaine devrait entraîner la mort de plusieurs millions de ces enfants.Une estimation corroborrée par la revue Nature dans une estimation publiée en mars 2025 . Le démantèlement de l'USAID priverait près d'un million d'enfants d'accès à des traitements contre la malnutrition. Le retrait de cette aide risquer de provoquer la mort de 163.000 personnes chaque année.

"Eradiquer la polio et même éventuellement la malaria"

"Il est important de montrer que nous allons être un vecteur de stabilité, de continuité et de prévisibilité" durant les vingt prochaines années, a souligné Mark Suzman, "à une époque où beaucoup de pays procèdent à des réductions de budgets, y compris la France et les Etats-Unis". Concernant l'échéance fixée à 2045, il a précisé qu'il "a toujours été prévu que cette fondation ne soit pas perpétuelle".

Divorcée de Bill Gates en 2021, Melinda French Gates a quitté la fondation en 2024. Jusqu'ici appelée Bill and Melinda Gates Foundation, l'organisation à but non lucratif a été renommée Gates Foundation. La fondation contribue notamment à financer l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le groupement de lutte contre la poliomyélite (GPEI) et l'Alliance du vaccin (Gavi) . Sa dotation a été assurée par des dons de Melinda French Gates, Bill Gates et de l'entrepreneur Warren Buffett, patron du conglomérat Berkshire Hathaway.

Dans la lignée des travaux réalisés durant son premier quart de siècle, Bill Gates a fixé à la fondation trois priorités pour les vingt dernières années de son existence. Elle se concentrera ainsi sur la lutte contre la mortalité infantile, les maladies infectieuses, principalement polio, dracunculose, rougeole et malaria, ainsi que sur les initiatives éducatives . "Nous avons l'espoir d'éradiquer la polio et même éventuellement la malaria", a détaillé Mark Suzman, tout en "ramenant le VIH et la tuberculose sous contrôle. "

Bill Gates a rendu hommage à Warren Buffett, qui "reste le modèle ultime de générosité". Le milliardaire américain affirme espérer voir "d'autres personnes fortunées réaliseront à quel point elles peuvent améliorer le sort des plus pauvres dans le monde en augmentant leurs dons".

Mark Suzman a ajouté : "Nous espérons qu'au moment de notre dissolution, en 2045 (...) il existera un écosystème philantropique mondial encore plus solide pour s'attaquer aux problèmes des générations futures."