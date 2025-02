Trump démantèle l'USAID : 42% de l'aide humanitaire mondiale en danger, "drame immédiat" en vue?

L'agence américaine pour le développement internationale gère un budget de 42,8 milliards de dollars, soit près de la moitié de l'aide humanitaire à l'échelle planétaire.

(illustration) ( AFP / LUIS TATO )

Cible de la purge vantée par le milliardaire Elon Musk, nouveau patron de "l'efficacité gouvernementale" de l'administration Trump, l'agence américaine de développement, USAID, démantelée par Donald Trump, a annoncé dimanche 24 février limoger environ 1.600 employés aux Etats-Unis et placer la majorité de ses effectifs en congé administratif.

"USAID débute la mise en place de la réduction de ses effectifs qui va affecter environ 1.600 employés d'USAID postés aux Etats-Unis", a indiqué l'agence sur son site internet. Tous les autres employés directement par USAID, à l'échelle mondiale, seront placés en congé administratif, avec une échéance à 23h59 dimanche soir, à l'exception des responsables pour des "fonctions de missions essentielles, de la direction centrale et/ou des programmes spécialement désignés".

Le président américain Donald Trump a signé un décret le 20 janvier, jour de son retour à la Maison Blanche, ordonnant un gel de l'aide étrangère des Etats-Unis pour 90 jours, le temps d'un réexamen complet.

L'agence américaine USAID gère un budget de 42,8 milliards de dollars, qui à lui seul représente 42% de l'aide humanitaire déboursée dans le monde. Ce gel de l'aide a provoqué une onde de choc dans le monde, de nombreuses ONG dépendant des fonds américains .

Du "scandale d'Etat" au "drame mondial immédiat"

Dans une tribune publiée dans Le Monde lundi 24 février, l'ancienne ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem et l'enseignant Guillaume Gonin ont pointé les conséquences "désastreuses" du démantèlement de l'USAID. "Depuis 2000, l’agence estime avoir sauvé 11,7 millions de vies et prévenu 2,1 milliards de cas de paludisme. Mais, pour Elon Musk, il s’agit d’un 'nid de vipères de radicaux marxistes qui détestent l’Amérique'", font valoir les signataires de cette tribune. Ces derniers pointent le rapport de force déséquilibré entre le milliardaire et l'administration Trump et des programmes alimentaires, sanitaires ou sociaux à travers le monde, tels la sous-nutrition au Soudan, les enfants nés avec le VIH en Haïti, en Zambie ou au Mozambique. "Ou comment un effet papillon dantesque a mué un scandale d’Etat en drame mondial immédiat", dénoncent-ils.

La presse américaine, elle avait affirmé que les effectifs d'USAID allaient être quasiment réduits à néant. Ils dépassaient les 10.000 avant le retour au pouvoir du milliardaire républicain. USAID a par ailleurs déclaré qu'elle informerait dimanche le "personnel désigné essentiel" qui devrait rester en poste, sans préciser leur nombre. L'agence financera les coûts du rapatriement de son personnel déployé à l'étranger, assurant que les employés auront notamment accès aux ressources diplomatiques jusqu'à leur retour aux Etats-Unis.

Vendredi, un juge fédéral avait suspendu la décision de bloquer certaines mesures de l'administration Trump visant, selon des syndicats d'employés d'USAID, à démanteler l'agence. Des employés de la puissante agence d'aide humanitaire et au développement du gouvernement américain s'étaient récemment confiés à des journalistes sur leurs vies bouleversées. "Nous ne sommes pas traités comme des êtres humains", s'émouvait l'une d'entre eux.