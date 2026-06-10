Bill Gates va comparaître devant les législateurs américains dans le cadre de l'enquête sur la gestion de l'affaire Epstein

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* Gates témoigne à huis clos

* Les dossiers d'Epstein ont révélé des contacts répétés avec Gates après 2008

* Le fondateur de Microsoft a posé pour des photos avec des femmes

par Nolan D. McCaskill

Bill Gates devait comparaître mercredi devant le Congrès dans le cadre de l'enquête sur la gestion par le ministère de la Justice de l'affaire Jeffrey Epstein, mettant en lumière les contacts du milliardaire avec le délinquant sexuel condamné qui piégeait des femmes et des jeunes filles issues de milieux pauvres ou instables.

Le fondateur de Microsoft Corp MSFT.O témoignera à huis clos devant la commission de surveillance et de réforme du gouvernement de la Chambre des représentants, qui enquête sur d'éventuelles fautes professionnelles au niveau fédéral dans les affaires contre Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell, ainsi que sur des questions connexes.

Le représentant américain James Comer, président républicain de la commission, a demandé à M. Gates, dans une lettre datée de mars, de se présenter pour un entretien en personne qui serait transcrit.

M. Gates a engagé Jake Greenberg, qui était le responsable des enquêtes de la commission de surveillance jusqu’en décembre, pour l’aider à se préparer à cette comparution, a rapporté mardi le New York Times. Un porte-parole de la commission a déclaré à Reuters que celle-ci n’avait pas travaillé avec M. Greenberg depuis son départ.

Epstein a plaidé coupable d'un chef d'accusation de prostitution, un crime au niveau de l'État de Floride, en 2008 et a purgé une peine de 13 mois de prison.

Les procureurs fédéraux l'ont inculpé de trafic sexuel de mineurs en 2019. Epstein a plaidé non coupable de ces chefs d'accusation et est décédé dans ce qui a été jugé comme un suicide plus tard dans l'année, avant son procès. Des documents publiés cette année par le ministère de la Justice indiquaient que Gates et Epstein s'étaient rencontrés à plusieurs reprises après la peine de prison d'Epstein en 2008 pour discuter de l'élargissement des activités philanthropiques du milliardaire de la tech.

Ces documents comprenaient également des photos de Gates posant avec des femmes dont les visages ont été floutés. Gates a précédemment déclaré que sa relation avec Epstein se limitait à des discussions liées à la philanthropie et a reconnu que c'était une erreur de le rencontrer.

Gates « a assumé la responsabilité de ses actes » lors d’une réunion publique organisée en février avec les employés de la Fondation Gates, a déclaré à Reuters un porte-parole de l’organisation philanthropique.

La relation de Gates avec Epstein a impliqué la Fondation Gates, qui a déclaréen avrilavoir entamé un examen externe de ses liens avec le défunt financier. Des e-mails rendus publics en janvier par le ministère américain de la Justice ont également révélé des échanges entre Epstein et le personnel de la Fondation Gates.

L'enquête de la commission de la Chambre des représentants porte notamment sur la gestion des enquêtes et des poursuites par les autorités, les accords de plaidoyer, la mort d'Epstein, les défaillances dans la lutte contre le trafic sexuel, les questions d'éthique et les retards dans la divulgation des dossiers gouvernementaux. La publication par le ministère de la Justice de millions de documents internes liés à Epstein a révélé ses liens avec de nombreuses personnalités du monde de la politique, de la finance, du milieu universitaire et des affaires, y compris le président Donald Trump, qui a beaucoup fréquenté Epstein dans les années 1990 et 2000.

L'ancienne procureure générale Pam Bondi, limogée par Trump en avril, a fait l'objet de vives critiques pour sa gestion de l'affaire, notamment des accusations selon lesquelles elle aurait tenté de protéger Trump de toute enquête.

Trump s'est opposé à la divulgation des dossiers jusqu'à peu avant que le Congrès n'adopte à une écrasante majorité une loi ordonnant leur publication.